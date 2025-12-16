В Сочи пешеход погиб под колесами «Лады Гранты»

Сегодня утром, 16 декабря, в Лазаревском районе Сочи произошла авария с участием 44-летнего водителя автомобиля «Лада Гранта». Водитель, следуя по Батумскому шоссе в направлении Сочи из Туапсе, сбил 63-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте, но в пределах видимости пешеходного перехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, и устанавливают личность погибшего.

За девять месяцев 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировано 4,3 тыс. ДТП, в результате которых погибли 532 человека и 5,2 тыс. получили травмы. Несмотря на снижение общего числа аварий, продолжают происходить серьезные инциденты, включая наезды на пешеходов и аварии с участием мотоциклистов и водителей, не имеющих прав.

Каждое седьмое ДТП было совершено водителями без прав — таких случаев зафиксировано 416. В этих авариях погибли 50 человек, а 522 получили травмы. Чаще всего подобные происшествия происходят по воскресеньям. За указанный период ГИБДД выявила более 7 тыс. водителей без прав, которые могут быть оштрафованы на сумму до 15 тыс. руб. В случае лишения прав штраф может составить до 30 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток.

Инспекторы также акцентируют внимание на безопасности пешеходов. С начала года произошло 970 наездов, в которых погибли 111 человек и 885 получили травмы. Половина из погибших находилась на дороге в темное время суток без светоотражающих элементов. На пешеходных переходах произошло 446 ДТП, в результате которых погибли 22 человека. Более 22 тыс. водителей были наказаны за непредоставление преимущества пешеходам; штрафы составляют от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб.

Проблема с мотоциклами также остается актуальной: по вине мотоциклистов произошло 251 ДТП, в которых погибли 36 человек и 261 получил травмы. Каждое четвертое ДТП с летальным исходом связано с выездом на встречную полосу, чаще всего в запрещенных местах.

Мария Удовик