Главные новости за 15 декабря. Ростов-на-Дону и область.

В Ростове-на-Дону ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в Железнодорожном районе после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Решение принято на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил глава администрации Александр Скрябин.

В Ростове досрочно завершили замену поврежденной трубы на ТЭЦ-2. Специалисты прогнозируют, что нормальная температура в жилых домах вернется к утру. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин.

Власти Ростова-на-Дону могут обязать владельцев квартир приводить фасады домов в соответствие с новым дизайн-кодом, который станет частью правил благоустройства города. Окончательное решение и сопутствующие документы должна принять городская администрация.

В Ростовской области планируют внести изменения в градостроительное законодательство, согласно которым застройщики должны будут платить инфраструктурные взносы, если на территории строящегося ЖК не будут созданы соцобъекты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

В рейтинге регионов России по уровню доходов населения Ростовская область поднялась за неполный 2025 год на 15 строчек, заняв 17 место. По данным аналитиков, среднедушевой доход жителей Ростовской области почти в три раза выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В третьем квартале 2025 года он составил 72,4 тыс. руб. в месяц.

В 2026 году в Ростовской области не будут расширять сеть точек бесплатного доступа Wi-Fi в общественном транспорте. На данный момент, в регионе Wi-Fi функционирует в трех автобусах, двух трамваях Ростова и четырех электробусах Таганрога. В Ростове интернет доступен в двух автобусах маршрутов №№3 «а» и 33, двух трамваях маршрута №1, а также на остановках «Вокзал Сельмаш» и «Центральный рынок».

С запуском железнодорожных перевозок один из ведущих инновационных логистических комплексов юга России — «Северо-Кавказское логистическое предприятие» («СККЛП»), в 2025 году увеличил товарооборот на 25%.