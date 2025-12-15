Товарооборот донского «СКЛП» увеличен на 25% за счет железнодорожных перевозок

С запуском железнодорожных перевозок один из ведущих инновационных логистических комплексов юга России — «Северо-Кавказское логистическое предприятие» («СККЛП»), в 2025 году увеличил товарооборот на 25%. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные генерального директора предприятия Виктора Халына.

«В 2025 году мы стали мультимодальными. Помимо автомобильных перевозок, запустили обслуживание железнодорожных перевозок на своей территории. Это потребовало многих усилий. Но благодаря железнодорожному сообщению мы увеличили товарооборот на 25%», — отметил господин Халын.

Железнодорожные перевозки обеспечили экспорт продукции в страны Ближнего зарубежья, такие как Азербайджан, Армения, Грузия, Таджикистан и Узбекистан.

Наталья Белоштейн