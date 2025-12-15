На Дону введут инфраструктурный сбор для застройщиков ЖК без соцобъектов

В Ростовской области планируют внести изменения в градостроительное законодательство, согласно которым застройщики должны будут платить инфраструктурные взносы, если на территории строящегося ЖК не будут созданы соцобъекты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Если жители будущего ЖК в соответствии с установленными нормативами обеспечиваются местами в социальных объектах за границами его территории, то застройщики заплатят инфраструктурный взнос»,— отмечают в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что инфраструктурный взнос — компенсация застройщиком бюджетных затрат на строительство социальных объектов. Его размер будет определяться исходя из затрат на создания мест в детских садах, школах и поликлиниках, необходимых для жителей возводимых многоэтажек.

Отмечается, что застройщикам, учитывающим создание соцобъектов при строительстве ЖК, будут возмещаться 70% затрат за места в школах, необходимых для строящегося ЖК. А сверхнормативные места получат полное возмещение.

Наталья Белоштейн