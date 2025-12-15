В Ростовской области не намерены расширять сеть бесплатного Wi-Fi в транспорте

В 2026 году в Ростовской области не будут расширять сеть точек бесплатного доступа Wi-Fi в общественном транспорте. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Алены Беликовой.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На данный момент, в регионе Wi-Fi функционирует в трех автобусах, два трамваях Ростова и четырех электробусах Таганрога. В Ростове интернет доступен в двух автобусах маршрутов №№3 «а» и 33, двух трамваях маршрута №1, а также на остановках «Вокзал Сельмаш» и «Центральный рынок».

В Таганроге сеть работает в четырех электробусах маршрутов №№2Т и 57Т и на четырех остановках.

Кроме того, точки Wi-Fi установлены на железнодорожных вокзалах Ростов-Главный, Ростов-Пригородный, Сельмаш, Таганрог, Таганрог-1 и на Главном автовокзале Ростова. Бесплатным интернетом пассажиры могут воспользоваться в одном электропоезде на маршруте Ростов-Таганрог.

Министр отметила, что на железнодорожных вокзалах Ростова и Таганрога Wi-Fi предоставляет компания ООО «ИНКО-Т». В Ростове-на-Дону на главном вокзале покрытие Wi-Fi осуществляет АО «Компания ТрансТелеКом». Финансирование проекта по оснащению вокзалов беспроводной сетью не включало средств из бюджета Ростовской области.

Наталья Белоштейн