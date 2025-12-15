Ростовская область поднялась на 15 строчек в рейтинге по доходам населения

В рейтинге регионов России по уровню доходов населения Ростовская область поднялась за неполный 2025 год на 15 строчек, заняв 17 место. Соответствующая информация отражена в исследования «РИА Новости» по итогам третьего квартала 2025 года.

По данным аналитиков, среднедушевой доход жителей Ростовской области почти в три раза выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В третьем квартале 2025 года он составил 72,4 тыс. руб. в месяц. Показатель соответствуют среднему уровню доходов по стране — около 73 тыс. руб. в месяц.

При формировании рейтинга эксперты проанализировали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», по результатам 2024 года Ростовская область заняла 32 место в рейтинге регионов России по уровню доходов населения. Тогда в регионе за чертой бедности находились 7,7% населения, что на 1,9% меньше показателей 2023 года.

Наталья Белоштейн