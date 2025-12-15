Жителей Ростова могут обязать изменить фасады домов в соответствии с дизайн-кодом
Власти Ростова-на-Дону могут обязать владельцев квартир приводить фасады домов в соответствие с новым дизайн-кодом, который станет частью правил благоустройства города. Окончательное решение и сопутствующие документы должна принять городская администрация. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на директора центра компетенций по развитию городской среды Ростовской области Александру Харченко.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Насчет изменения фасадов – это, правда, сложный вопрос, каким образом администрация будет его решать. Я думаю, что при капремонте и замене чего-либо это будет разумно. Скорее всего, так», — приводят в сообщении слова чиновницы.
По словам госпожи Харченко, основная цель дизайн-кода — это демонстрация четких инструкций и указания внешнего облика города. Дизайн-код устанавливает четыре зоны регулирования для фасадов зданий, в каждой действуют свои правила относительно материалов отделки, архитектурных элементов и цветовых решений. Документ также регулирует внешний вид балконов многоквартирных домов. Так, согласно документу, не допускается их застекление и установка пластиковых панелей, не предусмотренных архитектурой здания. Кондиционеры разрешается размещать только в отведенных нишах или специальных корзинах.
Дизайн-код разрабатывает Центр компетенций по развитию городской среды, входящий в «Региональной корпорации развития» правительства Ростовской области. Документ планировали принять до конца 2024 года, но отправили на доработку после замечаний.
Дизайн-код будет регламентировать, кроме всего прочего, оформление и размещение рекламных и информационных конструкций, содержание фасадов зданий, элементов благоустройства и других конструкций на улицах города. Обсуждение проекта продлится до конца 2025 года и в начале следующего года. Общественности представят восемь разделов документа, который рассчитывают утвердить в 2026 году.