Бензин в изоляции

Цены на бензин на Петербургской бирже перешли к устойчивому росту в начале лета, в конце июля резко ускорились, а в августе котировки АИ-95 и АИ-92 обновили максимумы, державшиеся с осени 2023 года. Рекорды цен фиксировались и в сентябре. Ключевым фактором роста котировок участники рынка называли внеплановые остановки НПЗ, под которые невозможно заранее создать резерв.

По оценкам собеседника “Ъ” в отрасли, из-за плановых ремонтов и инцидентов на НПЗ производство бензина снизилось почти на 10%. Весенние резервы при этом, рассказывал источник “Ъ”, оказались минимальными — многие независимые игроки не стали формировать их заранее, и рынок вошел в сезон без значительных запасов. Число продающих бензин АЗС с 28 июля по 22 сентября сократилось на 2,6%, или на 360 объектов, а в Крыму и Севастополе — на 50%, подсчитывали в аналитической компании «ОМТ-Консалт».

Для стабилизации ситуации правительство продлило запрет на экспорт бензина, распространив его и на производителей. Но если в 2023 году из-за введения этого эмбарго цены резко обвалились, то в 2025 году реакция рынка была не столь выраженной. Петербургская биржа ввела лимит на рост котировок в размере плюс 0,01% против прежних плюс 0,5% и ограничила количество заявок для покупки бензина и дизтоплива.

Коррекция на топливном рынке началась в октябре в связи с сезонным охлаждением спроса и наращиванием поставок после выхода из ремонтов некоторых НПЗ. На конец декабря 2025 года АИ-92 на бирже подешевел до апрельских значений, АИ-95 — до уровня июня. Но, как считают аналитики, риски нехватки топлива сохраняются, потому запрет на экспорт бензина могут оставить в силе до конца февраля 2026 года.

