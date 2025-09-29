Топливо просят успокоиться

Крым первым из российских регионов пошел на введение фиксированных цен на бензин и установку ограничений на продажу в условиях перебоев с отгрузками с НПЗ. Это должно позволить сдержать спекулятивный спрос и повысить доступность топлива для потребителей. В целом нехватку бензина в стране участники рынка оценивают в 20% от обычного уровня поставок, допуская, что разрешение ситуации может потребовать дополнительных мер: от стимулирования импорта до смягчения экологических требований.

Власти Крыма договорились с нефтяными трейдерами о фиксировании стоимости топлива на 30 дней, сообщил 29 сентября глава региона Сергей Аксенов. В своем Telegram-канале он указал, что стоимость бензина марки АИ-92 не должна превысить 70 руб. за литр, АИ-95 — 76 руб. за литр, дизтоплива — 75 руб. за литр.

Кроме того, на полуострове с 29 сентября будет ограничен объем продажи топлива — не более 30 литров в одни руки. «Прошу не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме»,— написал Сергей Аксенов. Аналогичная мера введена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Крым и Севастополь стали первыми российскими регионами, которые ввели подобные ограничения.

Как подсчитывали в «ОМТ-Консалт», с 28 июля, когда начали фиксироваться перебои с поставками топлива, по 22 сентября число продающих бензин АЗС в Крыму и Севастополе сократилось на 50% (см. “Ъ” от 25 сентября).

«Такие крайние меры соответствуют той критической ситуации, которая сложилась на всем внутреннем топливном рынке, а больше всего страдают изначально дефицитные регионы — Крым и Дальний Восток»,— говорит источник “Ъ”. Сложности с обеспечением бензином в Крыму начались в середине августа, а в сентябре ситуация усугубилась.

В том, что власти других российских регионов введут подобные меры, собеседники “Ъ” сомневаются.

По их словам, в Крыму решение о заморозке цен и ограничении объемов продаж может временно стабилизировать ситуацию — сдержать спекулятивный рост спроса и обеспечить доступность топлива для автовладельцев и социальных служб. Но в целом, продолжает один из источников “Ъ”, это нерыночные механизмы и нет оснований распространять их в других субъектах. Так, по словам собеседника “Ъ”, на Дальнем Востоке есть сложности с доступностью бензина, но они решаются за счет запрета экспорта и других мер.

Дефицит бензина в России в сентябре один из участников рынка оценивает в 400 тыс. тонн из стандартных ежемесячных поставок в 2 млн тонн, то есть примерно в 20%. Собеседник “Ъ” объясняет это внеплановыми ремонтами на установках первичной переработки нефти на нескольких крупных заводах. Выпуск дизельного топлива, по оценкам источника “Ъ”, сократился на 1 млн тонн в сентябре.

Больше всего от этой ситуации страдает независимая розница, добавляют собеседники “Ъ”.

Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) обеспечивают свои АЗС в полной мере или с небольшим снижением, в то время как независимые сети фактически остались без бензина, говорит один из участников рынка. По данным ОМТ, среди объектов ВИНК число торгующих бензином АЗС с 28 июля по 22 сентября снизилось на 0,8%, среди независимых — на 4,1%.

По расчетам «Петромаркета», которые приводил ТАСС, на 19 сентября АЗС в среднем по стране получали 4,3 руб. убытка с каждого проданного литра АИ-92 и 3,8 руб. убытка с проданного литра АИ-95. Причина, отмечали аналитики,— высокие отпускные цены на НПЗ. На торгах 29 сентября стоимость АИ-92 на Петербургской бирже по индексу европейской части России почти не изменилась, увеличившись на 0,02%, до 73,82 тыс. руб., что несколько ниже исторического максимума (73,84 тыс. руб. за тонну). АИ-95 на бирже подешевел на 0,16%, до 79,72 тыс. руб. за тонну.

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя, 29 сентября: «Рассчитываем, что благодаря такому режиму сможем накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике».

Сейчас в России действует полный запрет на экспорт бензина, за исключением поставок по межправительственным соглашениям. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак говорил, что правительство намерено в ближайшее время продлить действие эмбарго на экспорт бензина до конца 2025 года, а также ввести ограничение на вывоз дизельного топлива. Последнее не будет распространяться на НПЗ.

По словам источников “Ъ”, для обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами могут быть приняты дополнительные меры для стимулирования импорта и увеличения переработки российской нефти в Белоруссии.

Кроме того, по их оценкам, вероятно введение дополнительных экспортных квот, а также смягчение экологических стандартов, чтобы НПЗ могли выпускать больше бензина. В Минэнерго оперативный комментарий не предоставили.

Как замечает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов, в текущей ситуации одной мерой вопрос не решить. Он также допускает, что в таких условиях могут потребоваться импорт бензина для покрытия локальных дефицитов на юге и Дальнем Востоке, временное смягчение требований к бензину класса-5 либо временное разрешение на оборот бензинов класса-4. Это те меры, которые видятся в качестве возможных первоочередных, перечисляет эксперт.

Ольга Мордюшенко