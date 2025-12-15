Топливо остается зимовать

Несмотря на значительное снижение оптовых цен, правительство готовится продлить ограничения на экспорт бензина и дизтоплива. Аналитики считают, что мера связана с опасениями регуляторов по поводу дефицита и служит подстраховкой на случай внеплановых остановок НПЗ.

Ограничения на экспорт бензина и дизтоплива продлят до конца февраля 2026 года, сообщили “Ъ” два источника, знакомые с ситуацией. Вопрос рассматривался 15 декабря на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака. В его аппарате «РИА Новости» сообщили, что пока решения нет.

По словам одного из собеседников “Ъ”, участники совещания пришли к выводу, что рынок насыщается, отметив рост выпуска бензина и дизтоплива на 6% к ноябрю.

В пресс-службе правительства заявили, что НПЗ соблюдают баланс поставок, оптимизируют логистику, увеличивают производство. Александр Новак поручил продолжить мониторинг ситуации на рынке, чтобы оперативно реагировать на изменения, продолжать работу для обеспечения внутреннего спроса и соблюдения баланса цен в розничном сегменте. В Минэнерго оперативные комментарии не предоставили.

Правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива для всех участников рынка в сентябре, когда биржевые котировки обновляли рекорды, а в некоторых регионах фиксировалась нехватка топлива. В октябре экспорт дизтоплива был разрешен для НПЗ.

По данным “Ъ”, ограничения, вероятно, будут продлены в текущем виде.

Оптовые цены на бензин снижаются с конца октября. Стоимость бензина АИ-92 на Петербургской бирже по индексу европейской части России 15 декабря снизилась на 5,95%, до 53,38 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 6,5%, до 63,19 тыс. руб. за тонну. С конца октября котировки снизились на 13–18% и достигли уровней июля. Котировки дизтоплива падают с 5 декабря. Биржевая стоимость летнего дизтоплива 15 декабря снизилась на 2,96%, до 53,63 тыс. руб. за тонну, межсезонного — на 0,28%, до 53,99 тыс. руб. за тонну, зимнего — на 1,2%, до 66,04 тыс. руб. за тонну.

Сохранение ограничений связано с управлением физическим балансом топлива и рисками, говорит управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко.

По его словам, несмотря на снижение оптовых цен, регулятору важнее гарантировать наличие бензина по регионам, пройти зимний период и обеспечить подготовку к весенним ремонтам НПЗ. Даже при более низких котировках рынок может быть «нервным» из-за сбоев отгрузок и внеплановых остановок НПЗ, поясняет господин Дьяченко.

Пролонгация эмбарго может быть связана и с опасениями по поводу дефицита, считает эксперт по энергетике Кирилл Родионов. По его словам, если в сегменте дизтоплива профицит мощностей до 2022 года составлял около 50%, то в части бензина не превышал 15%. А в 2025 году, продолжает эксперт, рынок столкнулся с рисками нехватки топлива из-за внеплановых ремонтов НПЗ.

Аналитики «ОМТ-Консалт» отметили, что с 1 сентября, момента введения эмбарго, биржевая стоимость АИ-92 в среднем снизилась на 25,5%, что доказывает эффективность мер. Розничные цены на АИ-92 за тот же период, продолжают в компании, выросли на 2,9%, на АИ-95 — на 2,5%. Цены на АЗС начали снижаться только в ноябре, с 3 ноября по 9 декабря в среднем сократились на 0,6–1%. Как считают в «ОМТ-Консалт», продление меры должно поддержать дальнейшее снижение розничных цен и стать подстраховкой на случай форс-мажоров.

На финансовые показатели нефтекомпаний продление запрета на вывоз бензина не окажет особого влияния, отмечает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов.

Больше, по его словам, скажутся очередное увеличение акцизов и повышение НДС. Влияние наличия или снятия запрета на вывоз бензина ограниченно, поскольку на экспорт обычно отправляется не более 15% топлива, говорит Кирилл Бахтин, руководитель центра по аналитике российских акций БКС. Бензин, продолжает он, важный компонент продуктовой линейки НПЗ, но он значительно уступает по объемам дизтопливу.

Ольга Семеновых, Татьяна Дятел