Дозаправились

Как и предполагал “Ъ”, экспорт бензина и дизтоплива из России решено ограничить до конца 2025 года. К такому решению правительство прогнозируемо подтолкнули рост биржевых котировок и дефицит топлива в отдельных регионах России. По мнению экспертов, подобные меры могут быть в первую очередь направлены на то, чтобы стабилизировать и успокоить рынок.

В ближайшее время правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года для всех участников рынка, за исключением поставок по межправительственным соглашениям. Об этом 25 сентября заявил вице-премьер Александр Новак. Кроме того, до конца года будет запрещен экспорт дизельного топлива для непроизводителей.

Пока ограничения на экспорт бензина действуют до 30 сентября, в том числе для крупных производителей. С 1 октября запрет для последних планировалось снять, для остальных экспортеров — сохранить до 31 октября. Экспорт дизтоплива ограничен не был.

В Минэнерго сообщили, что продление запрета на экспорт бензина и ограничения на вывоз дизтоплива высвободят дополнительные объемы нефтепродуктов для потребителей. Правительство и Минэнерго продолжают в ежедневном режиме совместно с нефтекомпаниями, Минтрансом и ОАО РЖД работать над увеличением производства и оперативной доставкой топлива в регионы, добавили в министерстве.

Участники рынка и аналитики ожидали от правительства дальнейшего ограничения экспорта топлива в условиях растущих оптовых цен и перебоев с поставками в регионах (см. “Ъ” от 25 сентября).

На торгах 25 сентября АИ-92 на Петербургской бирже по индексу европейской части России подорожал на 0,22%, до 73,84 тыс. руб. за тонну.

на Петербургской бирже по индексу европейской части России подорожал на 0,22%, до 73,84 тыс. руб. за тонну. Оптовая стоимость АИ-95 увеличилась на 0,5%, до 79,78 тыс. руб. за тонну.

увеличилась на 0,5%, до 79,78 тыс. руб. за тонну. Цены на дизтопливо снизились на 0,17%, до 71,94 тыс. руб. за тонну.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов считает, что введение полного запрета скорее носит характер «вербальной интервенции» для успокоения участников рынка. По его словам, пик напряженности приходится на конец летнего сезона, а в октябре ожидаются охлаждение спроса и нормализация поставок. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов также полагает, что мера скорее направлена на стабилизацию ожиданий участников биржевых торгов, давая гарантию обеспеченности внутреннего рынка топливом.

Но управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко прогнозирует, что продление запрета на экспорт бензина и ограничение вывоза дизтоплива непроизводителями не окажут влияния на оптовые цены: рост котировок сейчас технически ограничен, а оснований для заметного снижения нет. С 8 сентября Петербургская биржа ввела лимиты на рост котировок и ограничила количество заявок для покупки бензина, 23 сентября подобные правила были установлены и для торгов дизтопливом (см. “Ъ” от 23 сентября).

Александр Новак, вице-премьер, 25 сентября, ТАСС: «В целом и по сентябрю, и по октябрю баланс (топливного рынка.— “Ъ”) сложен».

В аналитической компании «ОМТ-Консалт» также заметного влияния на рынок от объявленных мер не ожидают: проблемы с насыщением рынка дизтопливом отсутствуют, а по бензину эффект уже проявился. По их оценкам, с января по июль 2024 года экспортировано около 370 тыс. тонн бензина, за тот же период 2025 года (до запрета) — 430 тыс. тонн. Если транслировать данные экспорта на август—сентябрь, то в случае отсутствия ограничений рынок недополучил бы около 800 тыс. тонн, что привело бы к более серьезным последствиям, вплоть до проблем на АЗС вертикально интегрированных компаний в некоторых регионах, отмечают в компании «ОМТ-Консалт».

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов, напротив, считает, что продление ограничений снизит биржевые цены на дизтопливо за счет перенаправления объемов на внутренний рынок.

По его словам, ситуация с последним вскоре стабилизируется, тогда как по бензинам возможен импорт для устранения локальных дефицитов на юге и Дальнем Востоке. По мнению старшего аналитика БКС Кирилла Бахтина, более заметный эффект мог бы дать запрет экспорта дизтоплива в том числе для производителей, как это действует в отношении бензина. Власти, вероятнее всего, продолжат отслеживать спрос и график ремонтов на НПЗ и при необходимости могут ввести более жесткие ограничения, ожидает аналитик. Запрет на вывоз бензина, добавляет он, действующий с конца июля, уже сдержал рост котировок.

Александр Новак также сообщил, что с 1 сентября планируется повысить диапазон отклонения биржевых цен от индикативных, при котором нефтекомпании могут получать выплаты по демпферу, на 10 процентных пунктов, до 20% и 30% для бензина и дизтоплива соответственно. Источник “Ъ” в отрасли говорит, что, судя по всему, за август нефтекомпании не получат выплат по демпферу за бензин. Кроме того, продолжает источник “Ъ”, из-за относительно щадящих ограничений экспорта дизтоплива могут появиться риски для невыплаты демпфера по этому продукту в октябре. В сентябре индекс летнего дизельного топлива остается низким, поэтому угрозы потери выплат нет, но в октябре ситуация может осложниться из-за высокого уровня цен на зимнее дизтопливо, говорит он.

