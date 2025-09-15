Бензин соревнуется с инфляцией

Розничные цены на бензин с начала года выросли на 7,2%, обогнав инфляцию более чем в полтора раза, хотя темпы все еще значительно отстают от оптового сегмента. Сдержанный рост в рознице аналитики объясняют активным контролем со стороны ФАС, а основное влияние на цены на АЗС оказывают акцизы и логистические издержки.

По данным «Петромаркета», средняя по России розничная цена АИ-92 на 5 сентября составляла 60,1 руб. за литр, АИ-95 — 64,7 руб. за литр. В обоих случаях это на 2,7% выше, чем показатели 1 августа. Относительно 2 августа 2024 года котировки прибавили 10% для АИ-92 и 9,5% для АИ-95. С января по сентябрь 2025 года стоимость бензина на АЗС выросла на 7,21%, обогнав общую инфляцию, которая составляла 4,03%.

Рост розничных цен на бензин значительно отстает от динамики оптового сегмента, констатирует старший аналитик БКС Кирилл Бахтин. В августе, отмечает он, средняя оптовая цена АИ-92 выросла почти на 7%. Сдержанные темпы роста цен в рознице аналитик объясняет активным контролем со стороны ФАС. По оценке господина Бахтина, наиболее значительный рост цен на топливо наблюдается в регионах с высоким потреблением, особенно в центре РФ и Московской области.

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев говорит, что опосредованное влияние роста оптовых цен на котировки в рознице связано со структурой стоимости бензина, где до двух третей составляют акцизы и логистические издержки. На независимых АЗС, продолжает Кирилл Бахтин, бензин в августе продавался в среднем на 2 руб. за литр дороже, чем у сетей крупных нефтекомпаний. Но, по его словам, ситуация варьировалась в зависимости от локации и наличия собственной оптовой базы у сети. Олег Абелев добавляет, что независимые точки, расположенные вблизи НПЗ, могут предлагать топливо дешевле, чем сетевые АЗС в удаленных регионах.

В ФАС заявили “Ъ”, что осуществляют постоянный мониторинг цен на топливо на 12 тыс. АЗС и в случае выявления необоснованного роста стоимости применяют меры антимонопольного реагирования. «Сейчас в ряде территориальных органов рассматривается вопрос о применении мер к хозяйствующим субъектам, которые занимают доминирующее положение»,— сказали в службе.

В августе биржевые котировки АИ-95 и АИ-92 обновили максимумы, державшиеся с осени 2023 года. Стоимость АИ-95 корректируется с 3 сентября и на 12 сентября снизилась до 78,89 тыс. руб. за тонну. АИ-92 на бирже с 9 по 12 сентября подешевел до 71,45 тыс. руб. за тонну.

Но источник “Ъ” в отрасли говорит о значительном превышении цен на мелкооптовые партии бензина с отгрузкой в бензовозах над биржевыми котировками. Стоимость таких поставок, по его словам, достигает 90–100 тыс. руб. за тонну как на биржевом, так и внебиржевом рынке. Расхождение цен вызвано региональным дефицитом топлива и длительными сроками отгрузки по биржевым сделкам, отмечает собеседник “Ъ”. Аналогичная ситуация на рынке дизельного топлива, продолжает источник “Ъ”, делает неизбежным скорый рост цен и на эту продукцию на АЗС.

В конце августа Российский топливный союз (РСТ) обратился к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой перейти от ориентира для стоимости бензина на АЗС в виде потребительской инфляции к композитному индексу. Как говорится в письме (есть у “Ъ”), рост розничных цен сейчас определяется увеличением акцизов на уровень, превышающий инфляцию, налоговой нагрузкой, тарифами ОАО РЖД и ЖКХ. Игнорирование таких факторов, считают в РСТ, приводит к сдерживанию цен за счет снижения рентабельности розничных сетей. Александр Новак поручил проработать предложение до 25 сентября. Глава РСТ Евгений Аркуша от комментариев отказался.

По данным аналитической компании «Эйлер», в августе средняя маржа при продаже бензина находилась на уровне минус 3,5 руб. за литр. Убытки при продаже бензина достигали 7 руб. за литр, а реализация дизтоплива приносила прибыль до 10 руб. за литр.

По оценке Олега Абелева, стоимость бензина в сентябре—октябре составит 58–60 руб. за литр для АИ-92 и 61–63 руб. за литр для АИ-95. В ближайшие два месяца Кирилл Бахтин ожидает сдерживания роста розничных цен регулятором и отсутствия месячного прироста более чем на 30 коп.

Ольга Семеновых