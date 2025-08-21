По горючим следам

Оптовые цены на бензин с начала августа обновляют исторические максимумы. Рынок пока не охладил и вновь введенный правительством запрет на экспорт топлива для крупных производителей, а высокий сезонный спрос и аварии на НПЗ усугубили ситуацию. “Ъ” разбирался, почему нынешнее эмбарго сработало лишь частично, что мешает росту производства бензина и чего ждать независимым АЗС и потребителям в ближайшие месяцы.

Цены на бензин на Петербургской бирже перешли к устойчивому росту в начале лета, в конце июля резко ускорились, а в августе котировки АИ-95 и АИ-92 обновили максимумы, державшиеся с осени 2023 года. Цены обновляли рекорды в течение нескольких дней.

21 августа АИ-92 достиг очередного исторического максимума в 72,663 тыс. руб. за тонну, подорожав за день на 0,21%.

достиг очередного исторического за тонну, подорожав за день на 0,21%. АИ-95 скорректировался на 1,11%, до 81,342 тыс. руб. за тонну.

Для стабилизации ситуации правительство 28 июля продлило запрет на экспорт бензина до 31 августа, распространив его и на производителей. Осенью 2023 года такая мера смогла остановить стремительный рост цен, но в этот раз эффект оказался незначительным. За неделю 28 июля — 1 августа АИ-92 подешевел на бирже лишь на 1,1%, АИ-95 — на 0,4%, после чего цены вернулись к росту из-за аварий на НПЗ.

14 августа в правительстве поддержали продление запрета на экспорт бензина, в том числе для производителей, на сентябрь, а для остальных участников рынка — и на октябрь. В 2023 году эффект от эмбарго был шоковый: рынок резко обвалился, затем цены постепенно восстановились, вспоминает управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко.

Сейчас, добавляет господин Дьяченко, благодаря тому, что производители и потребители адаптировались, существенного влияния эмбарго на рынок не оказало.

Минэнерго совместно с нефтекомпаниями также поручено продолжать балансировку рынка, обратив особое внимание на необходимость обеспечения достаточных поставок в том числе за счет увеличения производства, сообщил “Ъ” источник, знакомый с итогом заседания у вице-премьера Александра Новака. Источник “Ъ” в отрасли говорит, что крупные вертикально интегрированные нефтяные компании выполняют все свои обязательства по поставкам топлива вне зависимости от сезона. В Минэнерго и нефтекомпаниях комментарии не предоставили.

Заводские сбои

Как отмечает Максим Дьяченко, ключевым фактором роста котировок этим летом стали внеплановые остановки НПЗ, под которые невозможно заранее создать резерв. По оценкам собеседника “Ъ” в отрасли, из-за плановых ремонтов и инцидентов на НПЗ производство бензина снизилось почти на 10%. Если в январе среднесуточное производство бензинов составляло 123,6 тыс. тонн, то в первые 19 дней августа сократилось до 102,2 тыс. тонн.

Весенние резервы при этом оказались минимальными — многие независимые игроки не стали формировать их заранее и рынок вошел в сезон без значительных запасов, продолжает источник “Ъ”. По его словам, частные компании были убеждены в снижении потребления бензина в 2025 году, а высокие ставки по кредитам делали накопление запасов рискованным.

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев говорит, что на котировки повлияли сезонная перегруженность транспортной инфраструктуры, рост экспорта в страны Юго-Восточной Азии до введения эмбарго и высокий спрос внутри страны в период отпусков.

Бензин не качает

Одна из главных проблем отрасли — отсутствие запаса прочности в производстве бензина, поскольку объем выпуска лишь немного превышает внутренний спрос. По данным «Петромаркета», с января по июнь 2025 года выпуск бензина увеличился на 3,6% год к году, до 22,2 млн тонн, спрос вырос на 1,4%, до 19,2 млн тонн.

Эксперт аналитического центра «Яков и партнеры» Анна Волкова указывает, что первичная переработка нефти в РФ в 2024 году сократилась на 3,1% год к году, до 266,5 млн тонн. В 2025-м, по ее словам, ожидается примерно такой же объем, и все реже звучат прогнозы о росте переработки, которые еще в начале года казались реалистичными. Ситуацию осложняют плановые ремонты на НПЗ, временно ограничивающие предложение, добавляет эксперт. Глава Минэнерго Сергей Цивилев говорил, что выход НПЗ из плановых ремонтов задерживается из-за санкций, ограничивающих поставку оборудования в РФ.

Максим Дьяченко поясняет, что на заводах с импортным оборудованием ремонт может быть особенно длительным, а ремонт НПЗ на отечественном оборудовании занимает несколько месяцев. Минэнерго корректирует графики ремонтов, перенося их, но полностью проблему это не снимает, добавляет он.

Модернизация нефтеперерабатывающей отрасли — одна из ключевых целей энергетической стратегии РФ до 2050 года.

К 2030 году глубина переработки нефти должна достичь 90% против 84,1% в 2023 году.

Выход бензина, дизеля, керосина планируется увеличить с 64% до 72%, что, как рассчитывает Минэнерго, позволит гарантированно покрывать внутренний спрос.

Основные проекты программы модернизации идут в графике с учетом корректировки сроков из-за санкций, сложностей с оборудованием и отдельных инцидентов, говорит управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. В 2025 году, продолжает он, на некоторых НПЗ вводятся новые мощности по глубокой переработке, что повышает выход светлых нефтепродуктов. Полное завершение модернизации растянуто на несколько лет, но эффект от программы будет заметен уже в 2026 году, полагает аналитик.

АЗС в минусе

Независимые операторы АЗС уверены, что за ростом биржевых котировок неизбежно последует увеличение и розничных цен. По данным «Петромаркета», 15 августа средняя по РФ чистая маржа продаж бензина на АЗС была минус 1,5 руб. за литр для АИ-92 и минус 2,5 руб. за литр для АИ-95. На 31 июля убытки были меньше: минус 1,1 руб. за литр и минус 1,2 руб. за литр соответственно. А на 1 июля маржа была положительная: 1,7 руб. за литр для АИ-92 и 3,5 руб. за литр для АИ-95.

«Торговая наценка равна нулю, не говоря уже про расходы на логистику, хранение, маркетинг»,— подтверждает основатель группы «Калина Ойл» Валерий Борисов. По его словам, это происходит на фоне невозможности покупки бензинов на бирже из-за недостаточных объемов продаж крупными нефтекомпаниями и, как следствие, ажиотажного спроса. Осложняют ситуацию и проблемы с поставками ГСМ железнодорожным транспортом. «Цистерны могут идти два-три месяца до станции назначения, а потом простаивать несколько недель до подачи на нефтебазу»,— говорит господин Борисов.

На независимых АЗС стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 по сравнению с отпускными ценами в сетях крупных нефтекомпаний выше на 2–5 руб. и разрыв может увеличиться, говорит глава Топливного союза Алтайского края Юрий Матвейко. Президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения Татарстана Ирек Сулейманов отмечает, что меры по сдерживанию роста цен на уровне инфляции работают не во всех сегментах.

По словам господина Матвейко, следующие два-три месяца будут сложными для частных сетей АЗС и в сентябре, если ситуация не изменится, часть независимых точек может закрыться из-за отсутствия бензина.

Осенью, добавляет он, ожидаются ремонты девяти-десяти крупных НПЗ, что вызовет еще большее сокращение объемов.

Крупные нефтекомпании резервируют весь ресурс топлива для собственного бизнеса, говорит президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких. Это приводит к нехватке товара на свободном рынке и возникновению дефицита для независимых операторов, продолжает он. На проблему обращали внимание и на последнем заседании у Александра Новака. Как сообщало правительство, необходимо не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга.

В ряде регионов уже отмечают сложности с поставками топлива. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что в первую очередь перебои касаются бензина АИ-95. «Это вызвано как снижением объемов производства, так и логистикой — значительная часть доставляется в регион автомобильным транспортом»,— заявил он. Проблемы с розничной продажей бензина АИ-92 и АИ-95 наблюдаются в Запорожской области и в некоторых других южных регионах, сообщил глава региона Евгений Балицкий. В Запорожской области дефицит дополнительно усложняется вопросами логистики и угрозой атак по составам с топливом.

Борьба за демпфер

Из-за взлетевших цен на бензин на внутреннем рынке нефтекомпании в августе могут лишиться выплат по демпферу. Сейчас демпфер обнуляется, если среднемесячные биржевые цены на АИ-92 превышают 66,49 тыс. руб. за тонну. По данным “Ъ”, правительство планирует «ретроспективное применение положений» об увеличении диапазона отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при которых нефтекомпании не потеряли бы выплаты за август. Порог для бензина может увеличиться с 10% до 15%, для дизельного топлива — с 20% до 25%. Госдума в сентябре рассмотрит предложения о корректировке параметров топливного демпфера, подтверждал заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

Налоговый эксперт Борис Луцет говорит, что практика корректировки демпфера задним числом применяется не впервые. Подобные решения принимались в 2021 и 2023 годах, когда изменения распространялись на уже действующие налоговые отношения, отмечает он. По словам эксперта, ключевым вопросом в нынешней дискуссии вновь может стать вопрос выпадающих доходов бюджета: «При проектировке бюджета закладывались более высокие цены на нефть, и, соответственно, большие выплаты по демпферу».

Субсидия нефтяникам сохраняется даже в условиях запрета поставок за рубеж, а после принятия поправок будет выплачиваться и при более значительном росте цен, говорит господин Луцет. По мнению эксперта, выплата демпфера в условиях запрета экспорта противоречит первоначальному предназначению механизма — стимулировать поставки нефтепродуктов на внутренний рынок при более привлекательных экспортных ценах.

Рынку ищут опору

Власти продолжают рассматривать дополнительные меры стабилизации ситуации. Для минимизации рисков необоснованного роста цен ФАС предложила повысить минимальный объем продаж бензина на бирже с 15% до 17%. В ФАС заявляли “Ъ”, что проработка этой меры находится на финальной стадии. В прошлой раз ФАС и Минэнерго корректировали нормативы на продажу топлива в начале 2024 года. Тогда объемы продаж дизельного топлива были увеличены с 12,5% до 16%.

По мнению источника “Ъ” в отрасли, повышение норматива необходимо, но вводить его нужно с весны 2026 года, чтобы крупные нефтекомпании успели подготовиться и сделать запасы.

Правительство также рассматривает возможность внесения изменений в механизм биржевых торгов топливом. По информации “Ъ”, Александр Новак поручил ведомствам подготовить предложения по фиксации стартовой цены топлива на торгах на уровне первой стартовой цены текущего месяца, если темпы роста котировок превышают 10% с начала месяца. Сейчас стартовая цена дня зависит от уровня котировок, на которых закрылся предыдущий торговый день.

Максим Дьяченко опасается, что идея механического снижения цен лишь усилит волатильность на рынке. По его словам, резкий откат котировок после роста может обернуться проблемами для покупателей, которые закупают топливо для дистрибуции или собственных нужд: ценовой обвал после сделки станет риском и создаст почву для спекуляций. В целом, отмечает господин Дьяченко, спотовый рынок ограничен в объемах и не дает возможности страховать риски, поэтому без развития срочного рынка кризисы будут повторяться, а ручное регулирование и административное вмешательство лишь усугублять ситуацию.

Ольга Семеновых; Сергей Толмачев, Воронеж; Лолита Белова, Новосибирск; Анар Зейналов, Казань