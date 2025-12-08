В ожидании спроса

Оптовые цены на бензин снизились менее чем за неделю на 7,3–7,7%, опустившись до июльских уровней. Такую динамику аналитики связывают с осторожностью покупателей, которые предпочитают мелкие партии топлива из-за риска задержек отгрузок и сезонного снижения спроса. Уменьшение биржевых цен продолжится в ближайшие месяцы, и эксперты не исключают вмешательства регуляторов для предотвращения переохлаждения рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость бензина АИ-92 на Петербургской бирже по индексу европейской части России 8 декабря снизилась на 0,51%, до 56,47 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 0,8%, до 66,99 тыс. руб. за тонну. Котировки падают с 3 декабря и уменьшились с того момента на 7,3% и 7,7% соответственно. Оптовые цены упали до июльского уровня.

По словам источника “Ъ” в отрасли, 15 декабря штаб по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака рассмотрит вопрос об ограничениях экспорта бензина и дизтоплива.

Сейчас экспорт бензина запрещен всем участникам рынка до конца 2025 года. Вывоз дизтоплива разрешен только для НПЗ.

Снижение биржевых цен на бензин связано со стратегической осторожностью покупателей, отмечает аналитическая группа «Компания Уфаойл». После возобновления поставок с некоторых НПЗ устойчивый спрос на крупные партии не сформировался, поскольку игроки опасаются нарушений сроков отгрузки и связанных с этим финансовых потерь. В результате, указывают аналитики, покупатели переориентировались на мелкооптовые закупки с оперативной доставкой на АЗС, что создало избыток предложения на бирже.

Отгрузки бензина могут занимать две-четыре недели, при этом ранее поставки задерживалась до двух месяцев, говорит управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко. По его данным, в среднем по российским НПЗ задерживается около 8% топлива. Но, продолжает эксперт, такой показатель заметно ниже, чем в предыдущие месяцы.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов говорит, что переход участников рынка на мелкооптовые закупки стал следствием возникшего ранее дефицита топлива и сбоев в отгрузках. По его словам, эти проблемы сейчас решены, но посткризисная инерция рынка сохраняется.

В «Уфаойл» указывают, что 2 декабря объемы биржевых продаж марок АИ-92 и АИ-95 сравнялись, по каждому было реализовано 17,2 тыс. тонн. Это сигнализирует о серьезном отклонении от среднегодовых паттернов спроса, предупреждают аналитики — в норме объем продаж АИ-92 превышает объем реализации АИ-95.

Объем продаж бензина на Петербургской бирже 8 декабря снизился к предыдущему торговому дню на 5,7%, до 32,58 тыс. тонн, говорится в обзоре Национального биржевого агентства. Реализация АИ-92 сократилась на 6%, до 20,64 тыс. тонн, АИ-95 — на 4,8%, до 11,94 тыс. тонн. Отмечается, что продажи бензина на бирже были меньше прошлогодних на 34,2%.

Сергей Фролов из NEFT Research не исключает вмешательства регуляторов для оживления торгов, чтобы избежать переохлаждения рынка.

По его мнению, меры по стимулированию спроса могут быть приняты в декабре, отмечает эксперт. Котировки при этом, по его словам, вероятнее всего, продолжат коррекцию в условиях низкого спроса и восстановления производства.

В конце ноября Петербургская биржа повысила предельную границу увеличения цен на бензин и дизтопливо с 0,01% до 0,1%. Снижаться котировки могут в пределах 10%. В сентябре площадка ввела ограничение на рост оптовых цен с 0,5% до 0,01% в условиях внеплановых остановок НПЗ, рекордного роста котировок и нехватки топлива в некоторых регионах. Вопросы “Ъ” о дальнейшем увеличении или снятии лимита Петербургская биржа переадресовала регуляторам. “Ъ” обратился за комментарием в Минэнерго.

По словам Максима Дьяченко, игроки не смогут долго занимать выжидательную позицию, поскольку отложенный спрос имеет свойство резко возвращаться. Павел Баженов считает, что в последние дни декабря возможен всплеск покупательской активности из-за необходимости сформировать запасы перед праздниками. До этого, полагает он, нисходящая динамика цен на бензин может продолжиться. Старший аналитик «Эйлер» по нефтегазовому и транспортному секторам Андрей Полищук прогнозирует сохранение понижательной тенденции в первой половине 2026 года в условиях сезонного сокращения спроса и выхода НПЗ из ремонтов.

Ольга Семеновых