В два раза проще

В 2025 году выпускники девятых классов в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области получили возможность сдавать вдвое меньше экзаменов, чем их сверстники из других регионов. Для получения аттестата им нужен был успешный результат на ОГЭ только по обязательным русскому языку и математике. Этого же было достаточно и для поступления в местные колледжи и техникумы. А вот для продолжения обучения в 10-м классе нужно было по-прежнему сдавать еще два ОГЭ по выбору.

Эксперимент по упрощенному поступлению в колледжи опирался на отдельный федеральный закон, разработанный в начале года межфракционной группой депутатов во главе с вице-спикерами Госдумы Петром Толстым (ЕР) и Викторией Абрамченко (ЕР). Парламентарии утверждали, что «пилот» «существенно расширит возможности обучающихся для получения среднего профессионального образования». Изначально участниками эксперимента стали пять регионов, но ко второму чтению их количество увеличилось до 12 (как утверждалось, по просьбе местных властей). Но к третьему чтению Минпросвещения заявило, что к проведению эксперимента готовы лишь Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область — остальным не хватило «кадровых, материальных, технических, инфраструктурных и финансовых ресурсов».

Попавшие в «пилот» регионы обязались гарантировать бюджетные места в СПО для всех школьников, сдавших два экзамена. Еще регионы могли установить отличающуюся от федеральной шкалу перевода баллов ОГЭ в оценки, а также определить собственные условия приема в 10-е классы и колледжи. В результате в Москве девятиклассников принимали в колледжи по среднему баллу ОГЭ, а не аттестата, как во всех остальных регионах. А в Санкт-Петербурге с двумя экзаменами можно было поступить только на 19 рабочих специальностей, зато в городе понизили пороговые баллы ОГЭ.

Разница в правилах заметно повлияла на итоги эксперимента (см. график). Возможность сдать два ОГЭ получили в общей сложности около 180 тыс. школьников в трех регионах, а воспользовались ею порядка 26% (около 47,3 тыс. человек). Количество бюджетных мест в колледжах этих регионов выросло на 30% — до 85,7 тыс. Число выпускников, не сдавших необходимые для получения аттестата ОГЭ с первого раза, сократилось на 40%.

В итоге эксперимент признали успешным. Минпросвещения подготовило закон о продлении «пилота» до 2029 года и его расширении еще на девять регионов — Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую, Смоленскую, Тюменскую, Мурманскую области, ХМАО и Камчатку. Некоторые депутаты назвали решение о расширение эксперимента поспешным и призвали дождаться момента, когда учащиеся окончат колледжи, чтобы проанализировать, как будет складываться их карьерный трек.

Отдельно парламентарии отметили, что два ОГЭ сдавали те школьники, которых на протяжении девяти лет готовили к четырем экзаменам. Если же ученики будут знать, что их ждут всего два экзамена, то у них не останется мотивации учиться.

Об этой же проблеме в разговорах с “Ъ” не раз говорили эксперты и учителя. Минпросвещения пообещало тщательно следить за результатами участников эксперимента и «принять меры» в случае ухудшения среднего балла аттестата или результатов ОГЭ.

