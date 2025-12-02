Укороченный путь в колледж идет вширь

Госдума готовится расширить эксперимент по упрощенному поступлению в колледжи: со следующего года возможность сдавать два ОГЭ появится у девятиклассников еще в пяти регионах. Соответствующий законопроект принят в первом чтении. Рассмотрение технического, на первый взгляд, документа вызвало острую дискуссию в парламенте. Депутаты, в частности, отмечают, что возможность обеспечить большое количество бюджетных мест в колледжах есть только у «богатеньких» регионов, и опасаются, что сдача меньшего количества экзаменов в перспективе может привести к падению качества образования. В Минпросвещения обещают «принять меры», если заметят падение успеваемости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра просвещения Владимир Желонкин ведет в новые регионы «пилот» по сокращению количества ОГЭ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Замминистра просвещения Владимир Желонкин ведет в новые регионы «пилот» по сокращению количества ОГЭ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект о расширении эксперимента с упрощенным поступлением в колледжи подготовили в правительстве осенью этого года по итогам первой приемной кампании в СПО, прошедшей по новым правилам. Представляя его на пленарном заседании Госдумы 2 декабря, замглавы Минпросвещения, бывший главный редактор “Ъ” Владимир Желонкин объяснил, что только так ведомству удастся «отследить траекторию поступивших и в части обучения, и в части дальнейшего трудоустройства». Оценив возможности и пожелания регионов, правительство решило продлить «пилот» до 2029 года и запустить его в пяти новых регионах: Татарстане, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областях.

В 2025 году девятиклассники Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области могли по своему выбору сдать на ОГЭ только русский язык и математику: двух экзаменов достаточно, чтобы поступить в колледжи. Такая возможность появилась у них после того, как Госдума приняла закон о проведении до конца 2025 года в этих субъектах пилотного проекта. Регионы отчитались об успешном прохождении эксперимента: на 40% сократилось количество не сдавших ОГЭ с первого раза, а число бюджетных мест в СПО выросло на 30%.

Господин Желонкин обратил внимание, что перед включением в «пилот» новых субъектов был проведен тщательный анализ «кадровых, материальных, технических, инфраструктурных и финансовых ресурсов, необходимых для успешной реализации эксперимента». «Перед началом "пилота" мы больше всего опасались, что девятиклассники решат массово сдавать два экзамена,— добавила глава думского комитета по просвещению Ирина Белых.— Но таких оказалось всего лишь 26%».

Депутаты выразили опасения по поводу расширения «пилота».

Алексей Куринный (КПРФ) завил, что снижение числа двоечников — непоказательный результат, потому что «чем меньше экзаменов, тем меньше двоечников». «Экзамены — это инструмент подтверждения способности будущего ученика воспринимать те знания, которые сделают из него специалиста»,— заметил Андрей Кузнецов (СРЗП). Он уверен, что одних положительных отзывов от детей и родителей недостаточно: нужно тщательно анализировать мнение учителей и работодателей, у которых потом будут работать такие выпускники.

Николай Новичков (СРЗП) отметил, что регионы, в которых прошел «пилот», «далеко не самые бедные», так же, как и те, на которые эксперимент планируют расширить. «Получается, что мы систему тестируем на так называемых богатеньких регионах, у которых есть возможности, но в целом по стране далеко не все субъекты в состоянии потянуть такие меры (всем, сдавшим два ОГЭ девятиклассникам, регионы должны гарантировать бюджетное место в колледже.— “Ъ”)». По этой причине господин Новичков предложил провести эксперимент и в «бедных субъектах».

«Законопроектом мы фактически приравниваем ОГЭ к ЕГЭ, разрешая регионам по результатам этих экзаменов принимать детей и в колледжи, и в старшую школу,— заявил Олег Смолин (КПРФ).— Родителям придется тратить огромные средства на репетиторов уже в девятом классе». «Сейчас два экзамена сдавали те, кто готовился сдавать четыре, то есть те, кто девять лет учился,— заявил Михаил Делягин (СРЗП).— Через некоторое время мы получим людей в колледжах, которые девять лет знали, что им учиться не нужно вообще, потому что им сдавать два простейших базовых экзамена».

Владимир Желонкин, выслушав депутатов, заметил, что совместный анализ Минпросвещения с Рособрнадзором показал, что средние оценки аттестатов у поступавших в колледжи за первый год эксперимента не снизились, а в ряде регионов даже выросли, в том числе и по естественно-научным предметам. Он пообещал и дальше тщательно отслеживать успеваемость, и в случае, если она начнет падать, в Минпросвещения примут меры. Глава министерства Сергей Кравцов заявил, что о «многих рисках», обозначенных депутатами, ведомство знает и «видит, как их решать».

Полина Ячменникова