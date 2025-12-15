Главные новости за 15 декабря: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

В Воронежской области сократилось производство сразу в нескольких отраслях промышленности. Например, в 2,5 раза сократилось производство сельскохозяйственных погрузчиков, в 1,9 раза — интегральных электронных схем, в 1,7 — волоконно-оптических кабелей.

Квалификационная коллегия судей рассмотрит уголовное дело в отношении воронежской судьи Светланы Мальцевой и может лишить ее статуса. Служительницу Фемиды подозревают в том, что она получила 5 млн руб. от арбитражного управляющего, который просил остановить торги по продаже пятизвездочных отелей.

На белгородском комбинате «КМАруда» на глубине в 250 м заработали электровозное и вагоноремонтное депо, а также подземный вокзал с камерой ожидания для рабочих.

Губернатор региона Вячеслав Гладков попросил прокуратуру разобраться в особенностях бизнеса интернет-провайдеров в приграничных районах. По словам местных жителей, цены на услуги связи выросли в несколько раз.

Бывшего депутата облдумы Максима Васильева этапировали в Курск, где суд рассмотрит его дело о растрате 152 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Липецкая область оказалась в числе «отличников» экологического рейтинга регионов, составленного геологоразведочным университетом имени Орджоникидзе.

А Орловская область стала первой в Черноземье в рейтинге доходов населения. Позиция определяется соотношением среднедушевых доходов и стоимости набора товаров и услуг.

В Тамбовской области сокращается объем строительства — как в рублях, так и в квадратных метрах.

Юрий Голубь