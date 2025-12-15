Гладков попросил прокуратуру проверить подорожание интернета в приграничье Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение проверить затраты и тарифы провайдеров проводного интернета в приграничных районах после того, как от местных жителей поступила информация о росте цен на услуги в несколько раз. Вопрос обсуждался на оперативном совещании в правительстве региона 15 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Господин Гладков отметил, что затраты провайдеров выросли с учетом восстановления объектов. Но обоснованность роста цен в несколько раз вызывает сомнения. С учетом низких доходов сельских жителей итоговые цифры могут быть неподъемными. Глава региона подчеркнул, что пока требуется только «разобраться, не наказывая». По его словам, если перенапрячь провайдеров, они уйдут, после чего «станет еще хуже».

«Хотел попросить посмотреть внимательно расчеты, но без давления. Потому что, если нарушили закон или завысили затраты,— лучше поправить. Если они уйдут, мы сами не сделаем это. И кто-то вместо них туда никогда не зайдет. Тогда вообще будет катастрофа»,— резюмировал губернатор Белгородской области.

В начале декабря Вячеслав Гладков также заявлял, что позиция региона и муниципальных образований Белгородской области по отключению интернета «должна быть не просто услышана силовыми структурами, а лечь в нормативные акты».

Денис Данилов