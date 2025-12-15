В Воронежской области упало производство электронных схем и оптических кабелей

По итогам трех кварталов 2025-го в Воронежской области индекс промышленного производства составил 99,5% по сравнению с показателями аналогичного периода 2024 года. Значительнее всего в регионе упали объемы производства сельскохозяйственных погрузчиков (в 2,5 раза), интегральных электронных схем (в 1,9 раза) и волоконно-оптических кабелей (в 1,7 раза). Об этом сообщили в пресс-службе Воронежстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Кроме того, на 28,5% снизилось производство полупроводниковых приборов и на 26,0% — электродвигателей мощностью от 750 Вт до 75 кВт. Произведено меньше стеклопакетов (на 24,5%), строительного кирпича (на 21,8%), синтетических каучуков (на 21,4%).

Отмечено снижение производства минеральных и химических удобрений на 13,6% и аммиака на 12,4%. В Воронежской области их производством занимается АО «Минудобрения» с заводом в Россошанском районе. На прошлой неделе стало известно, что вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по этому крупному химическому предприятию. Как сообщал «Ъ-Черноземье», все службы сработали оперативно, и разлива химии допущено не было. С огнем на предприятии справились силами собственной пожарной части.

В то же время по сравнению с январем–сентябрем 2024 года в регионе на 8,1% увеличилось производство шин, покрышек и резиновых камер. Продольно распиленных и расколотых лесоматериалов произвели больше на 8%, электроэнергии — на 5,7%. Увеличилось также производство трикотажных и вязаных изделий (на 5,8%).

В начале декабря «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежские предприятия увеличили зарплаты при сокращении инвестиций в развитие.

Денис Данилов