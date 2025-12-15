Липецкая область оказалась в лидерах экологического рейтинга регионов

В экологическом рейтинге центра «Устойчивое развитие» Российского государственного геологоразведочного университета имени Орджоникидзе Липецкая область наряду с Московской попала в раздел «Отличники» (15-17 баллов) в группе регионов Центрального федерального округа. Это следует из опубликованного вузом документа.

Белгородская, Курская, Орловская и Тамбовская области оказались в разделе «Хорошисты» (12-14 баллов). Воронежская область попала в число «середняков» (7-11 баллов). «Проблемных» (шесть и менее баллов) среди регионов Черноземья не оказалось: в этом разделе — Тверская и Ярославская области.

В других федеральных округах в числе «отличников» оказались республики Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Чечня, а также Челябинская область. В числе «проблемных» — Карелия, Тыва, Хакасия, Архангельская, Ульяновская, Новосибирская области и Забайкальский край.

Места распределялись в зависимости от достижения показателей нацпроекта «Экология», результатов соцопросов жителей, а также качества управленческого менеджмента, которое оценивали эксперты.

В 2024 году Белгородская область оказалась в числе лидеров, а Воронежская — в списке аутсайдеров по росту вложений в экологию.

Юрий Голубь