Орел обогнал Воронеж и Белгород в рейтинге доходов населения

Орловская область заняла 19-е место в рейтинге субъектов РФ по доходам населения. Это — самая высокая позиция среди регионов Черноземья. Соседнюю 20-ю строчку заняла Липецкая область, а 21-ю — Белгородская. Воронеж расположился на 28-м месте, Курск — на 37-м, а худший в макрорегионе результат показал Тамбов, ставший 40-м. Результаты исследования агентства «РИА Рейтинг» были опубликованы 15 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для оценки ситуации эксперты рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах РФ и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Как отмечают авторы исследования, показатель позволяет сравнивать регионы по уровню доходов с учетом их покупательной способности, во многом зависящей от уровня местных цен. В качестве источника информации использовали данные Росстата и единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за июль-сентябрь 2025 года.

Среднедушевые доходы населения в Орловской области оценили в 64,3 тыс. руб. в месяц. Соотношение с фиксированным набором составило 2,92. Рост суммы реальных денежных доходов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го составил 4,2%.

Результат Липецкой области — 2,76 при средних доходах в 60,5 тыс. руб. и позитивной динамике в 4,6%. Схожие цифры отмечены в Белгородской области: 2,73 при сумме 60,1 тыс. руб. и росте на 4,4%.

В Воронежской области соотношение составило 2,54, а среднедушевые доходы — 61,2 тыс. руб. При этом более выражена оказалась позитивная динамика, прирост за год оценили в 6,6%.

Средний доход в Курской области оценили в 57,1 тыс. руб. при росте в 3%. Соотношение с фиксированным набором составило 2,42. Результат Тамбовской области — 2,38. Он оказался хуже из-за более низкой суммы дохода — 53,6 тыс. руб. Однако положительная динамика в регионе составила 3,6%.

В целом по стране по стране соотношение доходов населения к фиксированному набору товаров и услуг аналитики оценили в 2,88 при среднедушевом доходе в 73 тыс. руб. Лидерами рейтинга стали Ненецкий АО (5,85 и 171,9 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий АО (5,4 и 157,7 тыс. руб.), а также Чукотка (5,08 и 207,2 тыс. руб.). Москва расположилась на четвертой строчке — 4,46 при доходах 167,4 тыс. руб. Санкт-Петербург стал седьмым — 3,46 и 100,2 тыс. руб.

В числе аутсайдеров рейтинга: Карачаево-Черкессия (1,63 и 36,1 тыс. руб.), Тыва (1,54 и 36,2 тыс. руб.), Ингушетия (1,2 и 26,8 тыс. руб.).

В начале прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что Тамбовская и Орловская области показали худшие результаты в Черноземье и расположились ближе к хвосту рейтинга регионов по доступности покупки нового автомобиля. Тамбов занял 71-е место из 85, а Орел расположился на соседней 70-й строчке.