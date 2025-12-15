Тамбовские застройщики в 2025 году сократили инвестиции на 8%

По итогам января–октября 2025 года объем работ, выполненных тамбовскими застройщиками и девелоперами по виду экономической деятельности «Строительство», достиг 34,3 млрд руб. В сопоставимых ценах это составляет 92,1% к аналогичному периоду прошлого года. Данные были представлены на совещании правительства региона исполняющим обязанности министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области Иваном Сафроновым сегодня, 15 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как пояснил господин Сафронов, динамика индекса физического объема по виду деятельности «Строительство» в регионе остается в «отрицательной зоне». На итоговые показатели, по его словам, влияет высокая база прошлого года: в январе–октябре 2024 года индекс составлял 139,1%, а в январе–ноябре — 140,8%. С учетом этого по итогам 2025 года значение показателя оценивается на уровне 100,2%.

От установленного годового плана в рамках федерального проекта «Жилье» в Тамбовской области введено 83,8% площади. Плановый показатель на 2025 год составляет 418 тыс. кв. м.

По итогам года региональные власти надеются на его полное выполнение. За десять месяцев в регионе введено 350,1 тыс. кв. м жилья. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года показатель составлял 336,3 тыс. кв. м.

При этом в сегменте индивидуального жилищного строительства зафиксировано снижение объемов ввода. В январе–октябре 2025 года в эксплуатацию введено 233 тыс. кв. м ИЖС против 265,2 тыс. кв. м (за десять месяцев 2024-го).

Ввод многоквартирных домов, напротив, за отчетный период увеличился и составил 117,1 тыс. кв. м (71,0 тыс. кв. м в 2024-м).

Как сообщал накануне «Ъ-Черноземье», в строящихся жилых домах Воронежа на начало декабря 2025 года остаются непроданными 78% квартир, или 28 из 35,9 тыс., представленных на первичном рынке.

Анна Швечикова