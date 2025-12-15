Обвиненного в хищениях экс-депутата Васильева этапировали в Курск на суд

Ленинский районный суд Курска приступает к рассмотрению уголовного дела предпринимателя и бывшего депутата облдумы Максима Васильева, обвиняемого в растрате 152 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Подсудимый уже этапирован в Курск. Открытое заседание назначено на 25 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале декабря «Ъ-Черноземье» сообщал, что уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке, поскольку Максим Васильев полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. Экс-депутат находится под стражей с апреля 2025 года.

Обвинение касается работы подконтрольной Васильеву компании ООО «КТК Сервис». Фирма занималась строительством оборонительных сооружений в Глушковском районе. По версии МВД, при участии теперь уже бывших сотрудников областной корпорации развития Владимира Лукина, Игоря Грабина и Дмитрия Спиридонова, часть выделенных бюджетных средств была похищена. Дело других фигурантов рассматривается в Ленинском райсуде. Ранее четыре года колонии по этому делу получил глава подконтрольной Максиму Васильеву фирмы ООО «Сиэми» Виталий Синьговский.

На минувшей неделе также стало известно, что Мещанский райсуд Москвы продлил до середины марта срок содержания под стражей бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова, обвиняемых в хищениях при строительстве фортификационных сооружений.

Денис Данилов