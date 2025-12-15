ПМХ запустил два депо и вокзал на белгородской шахте почти за 600 млн

АО «Комбинат КМАруда» структуры группы «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ, контролируется семьей Зубицких) ввело эксплуатацию три новых инфраструктурных объекта на горизонте минус 250 метров. Инвестиции в проект составили 587 млн руб. Речь идет об электровозном депо, вагоноремонтном депо, а также подземном вокзале. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ранее большую часть ремонтных работ приходилось выполнять на поверхности. Теперь комбинат сможет проводить плановый ремонт непосредственно в шахте, что, как ожидается, позволит существенно сократить простои техники, уверены в компании. Эта работа включает подготовку электровозов к ежедневным рейсам, обслуживание и ремонт вагонов и электровозов. Инфраструктурный комплекс рассчитан на обслуживание до десяти единиц спецтехники.

Для работников шахты был построен подземный вокзал с камерой ожидания — через этот транспортный узел рабочие бригады будут распределяться по участкам. Новые объекты введены в рамках инвестиционного проекта по освоению нижележащих горизонтов шахты имени Губкина. Реализация проекта предусматривает увеличение объемов добычи железной руды — до 7 млн тонн в год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Комбинат КМАруда» зарегистрировано в Белгородской области в 1996 году. Основной вид деятельности — добыча железных руд подземным способом. Управляющая компания АО — ООО УК «ПМХ». На 2024 год 100% акций АО принадлежали кемеровскому ПАО «Кокс», также структуре ПМХ, где 36,62% ценных бумаг на II квартал 2023 года принадлежали Евгению Зубицкому. Актуальные финпоказатели АО не раскрываются. По последним доступным данным, в 2021 году выручка составила 16,31 млрд руб., прибыль — 6,69 млрд руб.

Подробнее о проектах ПМХ в Белгородской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова