Компенсация 766 млн рублей дочери депутата Богуславского и выплаты пострадавшим от БПЛА в Чувашии

Первый апелляционный арбитражный суд обязал нижегородское ООО «Синергетик» выплатить дочери депутата Госдумы и основателя «Нэфис Косметикс» Ирека Богуславского Карине Богуславской 766 млн руб. за незаконное использование товарного знака «Я люблю свою семью». В июле 2024 года истица требовала 10,7 млрд руб. Компания намерена обжаловать решение в кассации.

В Чувашии пострадавшим от атаки беспилотников 9 декабря 2025 года выплатят компенсации. Единовременная выплата составит 15,7 тыс. руб., при полностью утраченном имуществе — 156,7 тыс. руб., при тяжком вреде здоровью — 627 тыс. руб. За выплатами обратились 150 жителей Чебоксар.

Приволжский суд Казани вынес приговор владельцу компании «7 озер» Аделю Гильманову — полтора года колонии за мошенничество в особо крупном размере. Владелец «Капиталметпром» Азат Нугманов получил 2,5 года. По версии следствия, осужденные получили от предпринимателя 38 млн руб. за обещание урегулировать вопросы с ФНС.

В Татарстане 11 человек, пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Альметьевском районе, остаются в больнице. Трое находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В аварии с участием пяти автомобилей погибли два человека.

Налоговая задолженность в консолидированный бюджет Татарстана на 1 декабря составила 11,84 млрд руб. — на 10% больше, чем в 2024 году. Наибольший рост показала задолженность по НДФЛ — на 550,2 млн руб.

Реальные денежные доходы жителей Татарстана в третьем квартале 2025 года выросли на 7,1% год к году. Среднедушевые доходы составили 66,7 тыс. руб. в месяц. По соотношению доходов и стоимости потребительской корзины республика занимает 12-е место в стране.

В Татарстане планируют сократить штат Минэкологии с 335 до 326 человек с увеличением фонда оплаты труда с 8,19 млн до 9 млн руб. в месяц. Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Спрос на перелеты из Казани в Китай за три месяца после отмены виз вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Самыми популярными направлениями стали Санья, Гонконг и Шанхай.

