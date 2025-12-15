Спрос на перелеты из Казани в Китай за год вырос в три раза

В период с 15 сентября по 15 декабря интерес к поездкам в КНР из столицы Татарстана увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса путешествий «Туту».

В целом по России интерес к поездкам в Китай после отмены виз вырос на 31%. Наиболее заметный рост спроса зафиксирован из Сочи, Казани и Санкт-Петербурга. Самыми популярными направлениями стали Санья, Гонконг и Шанхай.

Чаще всего авиабилеты в Китай покупали жители Москвы — на них приходится 50% путешествий, еще 10% билетов приобрели жители Владивостока, Иркутска и Санкт-Петербурга, еще 5% — хабаровчане.

Ранее сообщалось, что в сентябре для граждан России отменили визы в Китай, после чего интерес россиян к турам в КНР вырос в три раза.

Анна Кайдалова