Первый апелляционный арбитражный суд постановил нижегородскому ООО «Синергетик» выплатить дочери депутата Госдумы и основателя «Нэфис Косметикс» Ирека Богуславского Карине Богуславской 766 млн руб. компенсации за незаконное использование товарного знака. Об этом сообщает «Ъ Приволжье».

«Синергетик» обязали выплатить 766 млн дочери депутата Ирека Богуславского

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В июле 2024 года Карина Богуславская обратилась в суд с требованием взыскать с ответчика 10,7 млрд руб. Истица заявила, что компания незаконно использовала товарный знак «Я люблю свою семью», и потребовала изъять все товары с этим изображением.

В апреле 2025 года Арбитражный суд Нижегородской области отказал Карине Богуславской в иске. Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал использование нижегородской организацией товарного знака незаконным.

Диана Соловьёва