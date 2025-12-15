В Татарстане госпитализированы 11 пострадавших в ДТП

В Татарстане 11 человек, пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Альметьевском районе, остаются в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Три пациента находятся в отделении анестезиологии-реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Два человека были прооперированы. Для оказания помощи привлечены специалисты Федерального центра медицины катастроф из Москвы, которые проводят телемедицинские консультации.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло накануне возле села Кичучатово. Водитель автомобиля Niva не выбрал безопасную скорость и столкнулся на встречной полосе с грузовиком Mercedes. После этого с фурой столкнулись автомобили Haval, Chevrolet и микроавтобус Ford. В результате аварии погибли два человека, еще 14 получили травмы.

Анна Кайдалова