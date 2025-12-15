Штат Минэкологии Татарстана планируют сократить с повышением зарплат сотрудникам

В Татарстане предлагают сократить численность сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов и одновременно увеличить их зарплаты. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее предельная численность работников министерства составляла 335 человек с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам и тарифным ставкам 8,19 млн руб. В новой версии документа предлагается сократить общую численность до 326 человек, увеличив при этом месячный фонд оплаты труда до 9 млн руб.

Численность работников центрального аппарата предлагается увеличить на одно место — до 135 человек с фондом 4,54 млн руб. вместо 4,07 млн руб.

Сотрудников территориальных управлений и Центрального отдела экологического надзора планируют сократить с 201 до 191 человека с фондом 4,5 млн руб. вместо 4,12 млн руб.

Анна Кайдалова