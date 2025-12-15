Доходы татарстанцев за год выросли на 7,1%

В третьем квартале 2025 года среднедушевые доходы жителей Татарстана составили 66,7 тыс. руб. в месяц, а реальные денежные доходы населения в республике выросли на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных, опубликованных РИА Новости.

Соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного потребительского набора в республике в третьем квартале 2025 года находится на уровне 3. По этому показателю регион находится на 12-м месте в рейтинге российских субъектов по уровню доходов населения.

Чувашия расположилась на 68-м месте рейтинга с показателем соотношения доходов и потребительской корзины 2,07. Среднедушевые доходы в регионе составили 44,9 тыс. руб., а рост реальных доходов — 2,4%. Республика Марий Эл заняла 76-е место: при среднем доходе 42,1 тыс. руб. соотношение с фиксированным набором товаров и услуг составило 1,88, реальные доходы увеличились на 5,3%.

Лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера — Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, где доходы населения в несколько раз превышают стоимость потребительской корзины.

В целом по России среднедушевые доходы в третьем квартале 2025 года достигли 73 тыс. руб. в месяц, а в реальном выражении выросли на 6,3% год к году.

