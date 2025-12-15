Пострадавшим от атаки БПЛА в Чувашии выделят от 15 тысяч рублей

В Чувашии каждому пострадавшему от атак беспилотников направят единовременную выплату в размере 15 675 руб. Об этом сообщил вице-премьер республики Владимир Степанов в своем Telegram-канале.

Помимо единовременной помощи, предусмотрены компенсации за ущерб здоровью, утраченный или поврежденный автомобиль и имущество. Размер выплат зависит от степени ущерба: выплаты при частично утраченном имуществе составят 78,4 тыс. руб., при полностью утраченном — 156,7 тыс. руб., при нанесении легкого вреда здоровью — 313,5 тыс. руб., при тяжком или вреде средней тяжести — 627 тыс. руб. За повреждение автомобиля компенсируют до 50% стоимости восстановительных работ и 50% стоимости независимой технической экспертизы, но не более 400 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что 150 жителей Чебоксар обратились за выплатами после атаки БПЛА 9 декабря, тогда были повреждены 15 зданий и пострадали 14 человек.

