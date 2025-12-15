Налоговая задолженность в консолидированный бюджет Татарстана составила 11,84 млрд

Задолженность по налогам в консолидированный бюджет Татарстана на 1 декабря 2025 года составила 11,84 млрд руб., что на 1,08 млрд руб., или на 10%, больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики со ссылкой на заместителя министра финансов Татарстана Оксану Кисапову.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года долг по налогам на доходы физических лиц увеличился на 550,2 млн руб., задолженность по платежам по упрощенной системе налогообложения — на 256,2 млн руб., по земельному налогу с организаций — на 193,6 млн руб., налогу на прибыль — на 139,8 млн руб. и акцизам — на 126,5 млн руб.

При этом задолженность по имущественным налогам физических лиц на 1 декабря 2025 года составила 699,6 млн руб., сократившись за год на 379,6 млн руб., или на 35% (на 1 декабря 2024 года — 1,08 млрд руб.).

По словам Оксаны Кисаповой, рост налоговой задолженности по сравнению с прошлым годом отмечен в 27 муниципальных районах и двух городских округах республики.

Анна Кайдалова