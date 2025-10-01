Олегу Чемезову выбрали крайнюю меру

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов по решению суда арестован до 15 ноября по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он вместе с представителями АО «Объединенная теплоснабжающая компания» («дочка» «Облкоммунэнерго») похитил из областного бюджета более 1 млн руб. Олег Чемезов с обвинениями не согласен. Ранее он стал соответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии «Облкоммунэнерго» в доход государства.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Олег Чемезов (в центре) перед началом заседания суда

Меру пресечения бывшему вице-губернатору Олегу Чемезову Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга рассмотрел вечером 30 сентября.

Его задержали 29 сентября, когда он пришел в Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области по повестке в качестве свидетеля.

Олег Чемезов перешел в правительство Свердловской области, возглавляемое губернатором Евгением Куйвашевым, в марте 2019 года из Тюменской областной думы. В декабре 2021 года назначен на пост вице-губернатора, отвечал за организацию деятельности правительства в сферах финансов, бюджетной, налоговой, внутренней и информационной политики, а также регулирования контрактной системы, государственного регулирования тарифов. За неделю до своей отставки в марте 2025 года Евгений Куйвашев вывел из-под контроля Олега Чемезова министерство финансов, департамент государственных закупок, Региональную энергетическую комиссию (РЭК) и лишил статуса председателя правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Вечером 25 сентября стало известно, что избранный губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил его от должности.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало выделение из областного бюджета субсидий для АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (дочернее предприятие «Облкоммунэнерго») на общую сумму 508 млн руб.

По мнению следствия, Олег Чемезов и представители компании под предлогом возмещения затрат при исполнении концессионных соглашений умышленно похитили из областного бюджета более 1 млн руб.

Во время заседания по рассмотрению меры пресечения адвокат Мария Кирилова настаивала на том, чтобы избрать для Олега Чемезова меру пресечения в виде домашнего креста или запрета определенных действий, поскольку у него есть серьезное заболевание.

Его одноклассник Валерий Богачев выразил готовность внести за бывшего вице-губернатора залог на сумму, которую попросит суд,



Олег Чемезов пожаловался на то, что его семья «год испытывает огромное информационное давление анонимных telegram-каналов, направленных на дискредитацию». «Становится очевидно, что у людей, которые все это заказывают, образ жизни нашей семьи вызывает дикую неприязнь до боли на лице, до судорог. Наша семья достаточно патриотичная, мы воспитываем детей, жена занималась гуманитарной помощью нашим бойцам»,— подчеркнул Олег Чемезов. По его словам, в основе уголовного дела «показания чиновника, пойманного за взятку».

«Я стою перед вами открыто, не скрывая своего лица, никуда не убежал. Я готов отвечать за любой свой поступок, если в этом есть необходимость»,— обратился он к судье.



Суд принял решение направить Олега Чемезова в СИЗО до 15 ноября.

Олег Чемезов фигурирует в иске Генеральной прокуратуры об изъятии активов уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, который рассматривает Ленинский райсуд Екатеринбурга. В исковом заявлении надзорный орган указал, что холдинг «Корпорация СТС», бенефициарами которого значатся Артем Биков и Алексей Бобров, в 2015 году незаконно приватизировал государственное имущество «Облкоммунэнерго», ранее принадлежавшее Свердловской области.

По версии Генпрокуратуры, протекцию бизнесменам оказывали экс-министр по управлению госимуществом региона Алексей Пьянков (занимал пост в 2012–2016 годах) и бывший министр по энергетике и ЖКХ Николай Смирнов (2011–2025 годы). Как считают в следственных органах, когда Николай Смирнов попал под уголовное преследование (сейчас он под запретом определенных действий), «шефство» над холдингом взял Олег Чемезов.

Генпрокуратура указала в иске, что он лоббировал и согласовывал в органах власти «кабальные тарифы» на оказываемые компаниями Артема Бикова и Алексея Боброва коммунальные услуги. Взамен Олегу Чемезову, его родственникам и доверенным лицам, по данным надзора, на постоянной основе предоставляли услуги и имущество на льготных условиях.

На прошлой неделе суд арестовал до 15 ноября совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и экс-руководителя АО «Объединенная теплоснабжающая компания» Антона Боликова по обвинению по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Никто из них вину не признает. В ходе заседаний выяснилось, что показания на всех дал экс-министр Николай Смирнов, рассказавший следствию о механизме получения субсидий из регионального бюджета.

Супруга Олега Чемезова (официально они в разводе) Ирина Чемезова находится под домашним арестом. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Свою вину она отрицает. По сведениям «Ъ», уголовное дело связано с пляжем Tava, созданным ее компанией «Новый мир» с помощью областных грантов.

