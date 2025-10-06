Министерство взяток и ЖКХ

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения в отношении бывших областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, его первого заместителя Игоря Чикризова и заместителя министра Андрея Кислицына. Их обвиняют в получении взяток на сумму свыше 4,4 млн руб. Имя Николая Смирнова не раз звучало в уголовном деле топ-менеджеров «Облкоммунэнерго», а также в иске Генпрокуратуры по изъятию активов у Артема Бикова и Алексея Боброва.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщила прокуратура Свердловской области, бывшие министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, его первый заместитель Игорь Чикризов и заместитель министра Андрей Кислицын предстанут перед Верх-Исетским райсудом Екатеринбурга по уголовному делу по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получения взятки в особо крупном размере). Расследованием дела занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, Смирнов, Чикризов и Кислицын с января 2023 года по март 2024 года получили через посредника взятку в сумме свыше 4,4 млн руб.: министру досталось свыше 980 тыс. руб., первому заместителю — не менее 1 млн руб., заместителю министра — не менее 2,5 млн руб.

«Взятка была передана за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как считают следователи, затем, «действуя совместно и согласованно», чиновники обратились к нескольким главам муниципалитетов, чтобы получить информацию о сроках выполнения работ и возникающих затруднениях при реализации контрактов, заключенных с определенной организацией. По данным следствия, они давали указания подчиненным контролировать своевременное согласование и выдачу технической документации.

Названия муниципалитетов в прокуратуре не раскрывают.

Ранее источник «Ъ-Урал» рассказал, что показания на экс-министра мог дать бывший глава Дегтярска Вадим Пильников.

Экс-мэр в июне был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за взяточничество. В уголовном деле фигурировал ремонт коммунальных систем, которые контролировал Николай Смирнов.

Кроме того, якобы по делу бывшего министра был задержан директор капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы Алексей Харламов. Он обвинялся по п. «в» ч.5, ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в крупном и особо крупном размерах»). По данным СМИ, его задержали в связи с тратами на очистные сооружения, которые закупались на деньги из бюджета. В августе сообщалось, что он мог уйти на СВО.

В прокуратуре уточнили, что уголовное преследование в отношении главного инженера компании, осуществляющей деятельность в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения, и посредника при передаче взяток было прекращено в связи с тем, что они «способствовали раскрытию и расследованию преступления». Их имена не раскрываются.

Напомним, Николай Смирнов занимал пост министра 13 лет и сложил полномочия 13 января 2025 года. 23 января его задержали, а через сутки суд отправил его в СИЗО. Через полгода суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

Андрея Кислицына задержали раньше министра — по другому уголовному делу о взяточничестве. По версии следствия, он брал деньги за помощь в организации поставок светильников в муниципалитеты Свердловской области.

В июне суд приступил к рассмотрению этого уголовного дела.

За последние месяцы имя Николая Смирнова неоднократно звучало на резонансных судебных заседаниях. Так, в сентябре стало известно, что он выступает одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии десятков компаний у бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. В частности, в иске Генеральной прокуратуры говорится, что с помощью экс-министра по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова (занимал пост 2012–2016 годы) и Николая Смирнова в собственность Артема Бикова и Алексея Боброва перешло имущество «Облкоммунэнерго», принадлежащее региону.

Когда были предъявлены обвинения в мошенничестве совладельцу «Облкоммунэнерго» Алексею Боброву и председателю совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Черных, то на заседании суда, где им определяли меру пресечения, было озвучено, что показания на них дал Николай Смирнов. Обвиняемые вину не признали.

Адвокат Николая Смирнова пока от комментариев отказался.

Мария Игнатова