Приговор экс-главе «Справедливой России» в Татарстане и запрет на провоз СИМов в метро

Бывшей главе партии «Справедливая Россия» в Татарстане назначили четыре года в исправительной колонии. Суд признал ее виновной в 2 эпизодах мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения) и 3 эпизодах по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

В казанском метро ввели ограничения на провоз электросамокатов. Запрет также касается электровелосипедов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности, если их аккумуляторы невозможно проверить на рентгеновском оборудовании.

Власти Татарстана отказались отложить повышение имущественного налога на 2027 год. Минфин республики рассмотрел обращение Национального совета торговых центров и сообщил, что бюджет на 2025–2027 годы не предусматривает средств на преференции для ТЦ.

В Апастовском районе Татарстана введут выплату в размере 200 тыс. руб. за рождение четвертого ребенка. Получить выплату смогут женщины, которые постоянно проживают в районе не менее одного года.

Главой Чебоксар избран Станислав Трофимов, который сменил на посту Владимира Доброхотова. Последний руководил столицей Чувашии с 2024 года.

Дело экс-председателя Менделеевского суда Татарстана Ирека Набиева направили в суд. Фигурант обвиняется в преступлениях по шести уголовным статьям. С 2021 года фигурант скрывался от следствия за пределами РФ, но в 2025 году был задержан в казанском аэропорту.

Налоговые льготы для гостиниц Татарстана продлили до 2030 года. Льготы будут действовать для новых отелей с классификацией не ниже трех звезд и номерным фондом от 50 номеров в течение 10 лет.

