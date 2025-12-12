В метро Казани ввели ограничения на провоз электровелосипедов

С 12 декабря в Казанском метро ввели запрет на провоз электровелосипедов, а также электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности, если их аккумуляторы невозможно проверить на рентгеновском оборудовании. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В пресс-службе ограничения объяснили дополнительными мерами антитеррористической защиты.

При этом действующие правила разрешают перевозить в качестве ручной клади детские и складные велосипеды, упакованные в чехлы.

Анна Кайдалова