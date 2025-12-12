Власти Татарстана отказались отложить повышение имущественного налога на 2027 год

Национальный совет торговых центров получил отказы на свои обращения к министерству финансов и Госсовету Татарстана о дополнительных мерах поддержки отрасли. Соответствующие документы есть в распоряжении «Ъ Волга-Урал».

Власти Татарстана отказалиcm понижать имущественный налог в 2026 году

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Власти Татарстана отказалиcm понижать имущественный налог в 2026 году

По итогам рассмотрения вопросов Минфин республики сообщил, что бюджет Татарстана на 2025–2027 годы не предусматривает средств на предоставление преференций торговым центрам. В свою очередь, Госсовет отметил, что в текущей экономической ситуации принятие решений, способных снизить доходы консолидированного бюджета, нецелесообразно.

Ранее сообщалось, что совет торговых центров просил отложить введение повышенной ставки налога на имущество для крупных торговых центров, запланированное на 2027 год, и предложил ряд других мер поддержки, включая субсидирование переоборудования площадей под неторговые форматы и стимулирование продаж продукции местных производителей.

В организации отмечают, что растущая налоговая нагрузка, увеличение налога на прибыль с 20% до 25%, снижение порога для УСН и высокие процентные ставки по кредитам создают значительные риски для развития сферы торговой недвижимости в следующем году.

Анна Кайдалова