Партия сыграна

Суд приговорил Рушанию Бильгильдееву, бывшего председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» и экс-депутата Казанской городской думы, к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ее признали виновной в пяти эпизодах мошенничества на 38 млн руб., жертвами стали 135 человек. Еще шесть эпизодов прекратили в связи с истечением сроков давности. Дело расследовалось более семи лет, судебный процесс длился почти пять лет.

Экс-главе «Справедливой России» в Татарстане дали 4 года колонии за мошенничество на 38 млн

Фото: Михаил Фролов Экс-главе «Справедливой России» в Татарстане дали 4 года колонии за мошенничество на 38 млн

Фото: Михаил Фролов

Вахитовский районный суд Казани признал Рушанию Бильгильдееву виновной в двух эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения) и трех эпизодах по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе суда. Еще шесть из 11 эпизодов были прекращены в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Большинство прекращенных эпизодов касались отношений агентства недвижимости «Пассаж» с потерпевшими, оплатившими землю и коммуникации в коттеджном поселке «Радужный». Оглашение приговора задержалось на час из-за дефицита в конвойной службе МВД.

Гособвинитель требовал посадить госпожу Бильгильдееву на восемь лет, представитель потерпевших поддерживал это мнение. Однако суд назначил вдвое меньший срок — четыре года.

Следствием и судом установлено, что в 2012–2016 годах госпожа Бильгильдеева (возглавляла реготделение партии «Справедливая Россия» с 2012 по 2020 годы), являясь директором и учредителем ряда фирм, под предлогом заключения договоров на приобретение земельных участков и оказание услуг по подведению к ним инженерных коммуникаций похитила у 135 потерпевших денежные средства на сумму более 38 млн руб.

Десять эпизодов касаются деятельности агентства недвижимости «Пассаж» в коттеджных поселках Радужный в Высокогорском районе, Восточное Державино в Лаишевском районе, Студенцы в Верхнеуслонском районе и Бахчисарай (сейчас — микрорайон Новое Царицыно в Казани). Агентство продавало участки под застройку, обещая покупателям в отдельных договорах подвести дороги, газ, воду и электричество.

Однако, по версии следствия, обязательства выполнены не были. Большинство потерпевших были вынуждены подключать коммуникации самостоятельно. В поселке Студенцы вода и газ так и не появились. Часть покупателей не получила даже земельных участков. Кроме того, участки в Радужном на момент продажи относились к землям сельхозназначения.

Еще один эпизод связан с управляющей компанией «Яшьлек» из Набережных Челнов. По версии следствия, в 2016 году госпожа Бильгильдеева от имени общественной организации «Справедливое ЖКХ» пообещала передать компании в управление 20 многоквартирных домов в Казани за 4 млн руб. Директор УК перечислил ей аванс в размере 550 тыс. руб., однако обязательства выполнены не были.

Адвокат приводил доводы о том, что обвиняемая вложила в развитие поселков собственные средства — более 15 млн руб. Защита также отмечала, что некоторые инкриминируемые эпизоды датированы временем, когда госпожа Бильгильдеева формально уже не возглавляла «Пассаж». Кроме того, по словам адвоката, 11 граждан в одностороннем порядке расторгли договоры с агентством, но при этом были признаны потерпевшими.

Уголовное дело против Рушании Бильгильдеевой было возбуждено в конце 2018 года. Изначально следствие оценивало ущерб в 7 млн руб., однако по мере расследования сумма выросла до 30 млн руб., затем — до 36,7 млн руб., а в итоге — до более 38 млн руб. Число потерпевших также увеличилось со временем.

В мае 2020 года дело направили в суд, но в июне его вернули в прокуратуру для объединения всех эпизодов в одно производство. В сентябре 2020 года госпожу Бильгильдееву отправили под домашний арест. В феврале 2021 года начался судебный процесс, который растянулся почти на пять лет. 20 заседаний не состоялись ввиду болезней обвиняемой.

В августе 2023 года обвиняемую отпустили из-под домашнего ареста в связи с истечением срока меры пресечения, заменив ее на запрет определенных действий. В августе 2025 года госпожу Бильгильдееву вновь заключили под стражу по новому делу. Изначально ее заподозрили в посредничестве во взятке, однако позже обвинение переквалифицировали на мошенничество на 3,9 млн руб. По версии следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года она присвоила 3,9 млн руб., которые должна была передать должностным лицам для решения вопросов знакомой. Рассмотрение второго дела по существу в суде пока не началось.

Рушания Бильгильдеева возглавляла отделение партии «Справедливая Россия» в Татарстане с 2012 года и была депутатом Казанской городской думы с 2015 года, где руководила фракцией справороссов. В феврале 2020 года она покинула пост главы регионального отделения партии на фоне расследования уголовного дела о мошенничестве, а в марте того же года вышла из партии.

В 2019 году, находясь под следствием, госпожа Бильгильдеева провела избирательную кампанию, активно критикуя власти. Список справороссов в Госсовет не прошел, получив менее 4%. В 2020 году она заявила, что намерена завершить политическую деятельность и не будет участвовать в выборах.

Приговор еще не вступил в силу, у сторон есть время на его обжалование.

Анар Зейналов