Дело экс-председателя Менделеевского суда Татарстана направили в суд

Уголовное дело против бывшего председателя Менделеевского районного суда в Татарстане Ирека Набиева направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фигурант обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества). По версии следствия, обвиняемый совершил их в составе организованной группы.

Экс-председатель районного суда также обвиняется в подстрекательстве представителя власти к превышению должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, летом 2017 года Ирек Набиев создал организованную группу, в которую вошли трое жителей Набережных Челнов. Участники группы под руководством фигуранта похитили директора организации. В отношении потерпевшего применили насилие, а группе было передано право управления юрлицом. После этого фигуранты похитили и легализовали 76 млн руб. Трое участников группы были признаны виновными.

По версии следствия, в 2016–2019 годах Ирек Набиев получил взятки в виде денег и услуг имущественного характера на сумму 17 млн руб. от предпринимателя из Набережных Челнов за покровительство. По данным СКР, экс-председатель районного суда также совершил мошенничество на 16 млн руб.

В пресс-службе СКР уточнили, что Ирек Набиев с 2021 года скрывался от органов следствия за пределами РФ, а в сентябре 2025 года был задержан в аэропорту Казани.

Диана Соловьёва