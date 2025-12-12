Налоговые льготы для гостиниц Татарстана продлили до 2030 года

В Татарстане продлили налоговые льготы для новых гостиниц с классификацией не ниже трех звезд и номерным фондом от 50 номеров. Соответствующий указ о внесении изменений в статью «О налоге на имущество организаций» опубликован на правовом портале республики.

Льготная ставка в размере 0,1% действует в течение десяти лет с момента открытия гостиницы. Претендовать на льготную ставку налога на имущество смогут объекты введенные в эксплуатацию до 31 декабря 2030 года.

Ранее председатель комитета по бюджету Камиль Нугаев сообщил, что продление льгот направлено на развитие туристического потенциала Татарстана, привлечение инвестиций в гостиничный сектор, стимулирование строительства новых отелей, расширение номерного фонда и повышение качества туристических услуг.

Анна Кайдалова