В Апастовском районе Татарстана планируют ввести единовременную выплату в размере 200 тыс. руб. женщинам, родившим четвертого и последующих детей. Соответствующий проект постановления Исполнительного комитета района проходит антикоррупционную экспертизу.

В Апастовском районе Татарстана введут выплату за рождение четвертого ребенка

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Получить выплату смогут женщины, которые постоянно проживают в районе не менее одного года к моменту обращения. Финансирование меры поддержки будет обеспечено за счет средств бюджета муниципального образования.

Если постановление примут, оно будет действительно до 31 декабря 2026 года. Контроль за его исполнением передали заместителю руководителя исполкома по социальным вопросам.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 20 тыс. семей получили единовременную выплату за рождение ребенка.

