Главой Чебоксар избран Станислав Трофимов

Станислав Трофимов избран новым главой Чебоксар, сообщает глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

По словам господина Николаева, Станислав Трофимов хорошо знаком с городом и его проблемами. В числе приоритетов нового главы — улучшение городской инфраструктуры, повышение транспортной доступности и создание благоприятной экологической среды.

Господин Николаев поздравил его с назначением и пожелал успехов, мудрости и энергии для реализации амбициозных задач на благо жителей Чебоксар.

На своем посте он сменил Владимира Доброхотова, руководившего Чебоксарами с июня 2024 года. С декабря 2022 по август 2025 года господин Трофимов руководил Ядринским округом.

Анна Кайдалова