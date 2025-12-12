Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «При просмотре фильма сразу приходят на ум братья Коэн и их трагикомедии о жадных глупцах, которые в попытках обмануть судьбу глубже и глубже увязают в неприятностях…

Особых сюрпризов от фильма ждать не стоит: все, что может пойти не так, пойдет не так. Финал же способен удивить: кто бы мог подумать, вся эта история с полудюжиной трупов — о том, что нет в мире ничего важнее семьи!»

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Брат и сестра — одна сатана».