Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 13–14 декабря
11 декабря в прокат вышел ряд фильмов, среди которых черная комедия Алекса Уинтера «Дело семейное» и социально-криминальный триллер «Стервятники» Питера Дурунциса. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Дело семейное
- Режиссер: Алекс Уинтер
- В ролях: Джош Гэд, Кая Скоделарио, Энтони Кэрриган, Билли Лурд, Ник Нейм, Алекс Уинтер
- Жанр: триллер, драма, комедия / США / 97 мин.
- В прокате: с 11 декабря
Кинокритик Юлия Шагельман: «При просмотре фильма сразу приходят на ум братья Коэн и их трагикомедии о жадных глупцах, которые в попытках обмануть судьбу глубже и глубже увязают в неприятностях…
Особых сюрпризов от фильма ждать не стоит: все, что может пойти не так, пойдет не так. Финал же способен удивить: кто бы мог подумать, вся эта история с полудюжиной трупов — о том, что нет в мире ничего важнее семьи!»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Брат и сестра — одна сатана».
Стервятники
- Режиссер: Питер Дурунцис
- В ролях: Сами Буажила, Мэллори Ванек, Жан-Пьер Дарруссен, Валери Донзелли, Стефан Крепон, Андреа Бесконд
- Жанр: триллер, драма, криминал / Франция / 104 мин.
- В прокате: с 11 декабря
Кинокритик Андрей Плахов: «Все это более или менее любопытно, но скорее напоминает газетную статью, а не художественный фильм.
Компенсацию — настоящий саспенс — зритель получает ближе к финалу, в сцене, где безоружные отец с дочерью оказываются поздно вечером в провинциальной глуши в придорожном ресторане "Наполеон" практически наедине с группой преступников».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Саспенс против схемы».
Сожалею о тебе
- Режиссер: Джош Бун
- В ролях: Эллисон Уильямс, Маккенна Грейс, Дэйв Франко, Мэйсон Темз, Скотт Иствуд, Уилла Фицджералд
- Жанр: драма, мелодрама / Германия, США / 116 мин.
- Слоган: «Любовь начинается с риска»
- В прокате: с 11 декабря
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Сожалею о тебе" — чистейшей воды мелодрама, какие в наше время с больших экранов почти полностью переместились на маленькие. В самом жанре, конечно, ничего плохого нет, однако фильм и снят как ординарное телемыло».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Мыло в глаз попало».
Тропа гнева
- Режиссер: Олег Фомин
- В ролях: Максим Дрозд, Анфиса Черных, Павел Чинарев, Артём Ткаченко, Алена Бабенко, Артур Ваха
- Жанр: боевик / Россия, Таджикистан / 91 мин.
- В прокате: с 11 декабря
Кинокритик Михаил Трофименков: «То есть, оказывается, получить госфинансирование любой ленивой и презирающей зрителей поделке проще простого. Достаточно вписать в макулатурный сценарий фразу о том, что янки противно пахнут фастфудом,— и дело сделано».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Папа смог».
Сахарная фабрика
- Режиссер: Ави Сурьяди
- В ролях: Арбани Ясиз, Эрсья Аурелия, Эрика Карлина, Букиэ Б. Мансюр, Вэйви Цзыхань, Азела Путри
- Жанр: ужасы / Индонезия / 133 мин.
- В прокате: с 11 декабря
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «Семеро друзей соглашаются на сезонную работу на старом сахарном заводе. Главное здесь — соблюдать одно правило: не выходить на улицу после наступления темноты. Нарушив запрет, герои запускают цепочку роковых событий и попадают в ловушку, где иллюзии кошмаров и смерти становятся реальностью. Теперь чтобы выжить, им нужно бежать. Но от кого?»
Крипер
- Режиссер: Осгуд Перкинс
- В ролях: Татьяна Маслани, Россиф Сазерленд, Тесс Дегенштейн, Глен Гордон, Клер Фризен, Кетт Тортон
- Жанр: ужасы / США, Канада / 99 мин.
- Слоган: «Ты не будешь прежним»
- В прокате: с 4 декабря
Кинокритик Михаил Трофименков: «В общем, самому Перкинсу и сценаристу Нику Лепарду, сочинявшим "Крипера" в канадской грибной лесной глуши, может быть, и было немного жутковато в процессе творчества. Но естественной реакцией зрителей на "Крипера", как и на множество его экранных двойников, будет легендарная реакция Льва Толстого на Леонида Андреева: "Он пугает, а мне не страшно"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Непоследовательный изолятор».
Волчок
- Режиссер: Константин Смирнов
- В ролях: Евгений Ткачук, Юлия Хлынина, Марк-Малик Мурашкин, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев
- Жанр: приключения, комедия / Россия / 122 мин.
- В прокате: с 4 декабря
Кинокритик Юлия Шагельман: «В отличие от тьмы картин для семейного просмотра, затопивших российские экраны, эта радует живостью и озорством».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Добро с кулаками».
Метод исключения
- Режиссер: Пак Чхан-ук
- В ролях: Ли Бён-хон, Сон Е-джин, Ли Сон-мин, Ём Хе-ран, Чха Сын-вон, Пак Хи-сун
- Жанр: vтриллер, комедия, драма / Южная Корея, Франция / 149 мин.
- В прокате: с 4 декабря
Кинокритик Михаил Трофименков: «классовое сознание среднего класса ниже нуля. Остается героям объявить личную войну миру. Точнее, самое печальное, не хозяевам мира, а его жертвам».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Топорный метод».
Звук падения
- Режиссер: Маша Шилински
- В ролях: Ханна Хект, Лена Урцендовски, Сюзанна Вуэст, Луизе Хейер, Лаэни Гайзелер, Леа Дринда
- Жанр: драма / Германия / 149 мин.
- В прокате: с 4 декабря
Кинокритик Андрей Плахов: «Отблеск проклятий истории и несовершенств человеческой природы не превращает картину в мрачное зрелище. Этот фон уравновешен рембрандтовскими тонами интерьеров, золотистых полей и женских волос, чувственной теплотой, с которой актрисы разных поколений изображают своих героинь. Красота не спасает мир, но делает временное пребывание человека в нем выносимым».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Исчезающие девушки».
Шальная императрица
- Режиссер: Радда Новикова
- В ролях: Ирина Пегова, Ангелина Стречина, Зоя Бербер, Алиса Стасюк, Кирилл Зайцев, Федор Гамалея
- Жанр: комедия, фантастика / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 4 декабря
Кинопрокатчик «Наше кино»: «Санкт-Петербург. Подруги Лера, Валя и Оля ради смеха проводят мистический ритуал, и вдруг на кухне среди свечей материализуется сама Екатерина Великая. Императрица в короне стремительно осваивает XXI век: пробует капучино, в приложении такси ищет тариф "Карета", а ночью с блеском открывает для себя танцпол. Подруги в восторге, пока не замечают, что реальность вокруг начинает меняться».