Новые собственники Ura.ru приостановили работу редакции на трое суток

Редакция уральского информационного агентства Ura.ru приостановила работу на трое суток — 72 часа, сообщил «Ъ-Урал» источник. Пауза в работе продлится до 10:00 14 декабря. Новый директор ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» (юрлицо Ura. ru), глава холдинга «Ридовка» Андрей Ткаченко рассказал «Ъ-Урал», что сейчас находится на встрече с коллективом редакции Ura.ru.

Как сообщил РБК Андрей Ткаченко, новый глава ООО «Сибирско-Уральской медиакомпании», в которую входит Ura.ru, приостановка работы требуется для «переговоров с журналистами». Он также заявил, что компания накопила множество долгов при высоких затратах — по его словам, это связано с неэффективным управлением и «беспрецедентно высоким уровнем выплат главе редколлегии Михаилу Вьюгину»: «С 2016 года компания ни разу не получала прибыль. Почти 10 лет работала на заемные внутригрупповые средства. Ни разу компания не платила налог на прибыль. Соответственно, государству также был причинен ущерб».

Один из сотрудников редакции заявил, что пока журналисты пытаются понять, что происходит. В разговоре с «Ъ-Урал» источники в редакции назвали происходящее «похожим на рейдерский захват». Дозвониться до главного редактора Ura.ru Дианы Козловой пока не удалось.

Андрей Ткаченко возглавляет холдинг «Ридовка», который недавно объявил о выкупе Ura.ru — теперь он стал директором «Сибирско-Уральской медиакомпании» (юрлицо агентства). Смена руководства произошла на фоне судов по изъятию активов у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, которых называли конечными владельцами СМИ.

Напомним, о том что Ura. ru вошло в холдинг «Ридовка» (Telegram-канал Readovka) стало известно в конце ноября.

