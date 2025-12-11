Главные новости за 11 декабря: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Ремонт подъезда в одном из пострадавших при украинской атаке домов в Воронеже займет «примерно месяц»,— сказал мэр Сергей Петрин, сообщив также о предоставлении жильцам маневренного фонда. По последним данным, обломки сбитой воздушной цели повредили три многоэтажки и около 20 автомобилей, пострадавших нет.

Осужденный за взятки профессор Константин Терновых уволен из Воронежского аграрного университета по представлению прокуратуры. Ранее, несмотря на судебный запрет занимать педагогические должности, он был принят ректором ВГАУ на работу заведующим лабораторией, что привело к дисциплинарной ответственности руководства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

В Белгородской области суд отправил под домашний арест чиновников, обвиняемых в посредничестве при передаче 1 млн руб. взятки экс-главе Старооскольского горокруга Владимиру Жданову. Средства, по версии следствия, были получены от представителя коммерческой структуры в декабре 2024 года.

Делегирование полномочий по выдаче разрешений на строительство в Курске на уровень областной власти поддержано местным парламентом. Соответствующее решение Курская областная дума приняла большинством голосов на заседании 11 декабря. Ранее за такую инициативу высказывался губернатор Александр Хинштейн, приводя в пример другие регионы.

Жалобу на проведение торгов по ремонту первого корпуса елецкой школы №15, признанной объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения отклонило Управление ФАС по Липецкой области. Ведомство не нашло доказательств нарушений в действиях комиссии, так как жалобщик не представил никаких конкретных доказательств недостоверности сведений или несоответствия документов конкурента установленным требованиям.

На внедрение системы распознавания лиц в рамках программы «Безопасный город» Орловской области будет направлено почти 85 млн руб. в 2026–2028 годах. При этом общий бюджет региональной госпрограммы «Развитие системы комплексной безопасности» увеличен с 2,29 млрд до 2,41 млрд руб.

Почти 1 млрд руб. имущественных налогов за 2024 год уплатили к началу декабря жители Тамбова. Из общей суммы в 970 млн руб. в бюджет города поступило 611 млн руб., а собираемость платежей достигла 90%.

Ульяна Ларионова