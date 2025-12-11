Посредники получения взятки экс-главе Старооскольского горокруга получили домашний арест

Суд избрал меру пресечения в отношении должностных лиц администраций Старооскольского и Шебекинского муниципальных округов, подозреваемых в посредничестве в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) экс-главе Старооскольского горокруга Владимиру Жданову. В их числе — руководитель аппарата администрации Старооскольского городского округа, следует из сообщения региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2024 года один из фигурантов получил от директора коммерческой организации порядка 1 млн руб. и направил деньги замглавы Старооскольского горокруга. Она отдала средства замглавы Шебекинского округа, а он — руководителю аппарата администрации первого муниципалитета для передачи Владимиру Жданову.

О возбуждении уголовного дела в отношении господина Жданова стало известно 8 декабря — спустя полторы недели после появления сообщений о его уходе с поста главы Старооскольского горокруга. На сегодня ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По версии следствия, в конце 2024 года экс-чиновник через посредника получил 1 млн руб. за совершение неких действий в интересах неназванного юридического лица.

Вчера старооскольский горсуд Белгородской области заключил на два месяца под стражу самого господина Жданова.

Ульяна Ларионова