Разрешения на строительство в Курске будут выдавать областные власти

Курская областная дума на заседании 11 декабря большинством голосов поддержала решение о передаче полномочий по выдаче разрешений на строительство в Курске с муниципального на региональный уровень. Об этом сообщила пресс-служба думы.

Изменения были внесены в закон «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления городских округов Курской области и органами государственной власти Курской области в области градостроительной деятельности». Тем самым на региональный уровень оказались переданы полномочия по выдаче в Курске разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, а также согласование их архитектурного облика.

За то, чтобы передать полномочия на уровень областной власти, губернатор Александр Хинштейн высказался в ноябре. Тогда он отметил несколько регионов, где подобная практика уже внедрена.

Ульяна Ларионова