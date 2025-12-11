Жители Тамбова уплатили почти 1 млрд рублей имущественных налогов

К 1 декабря жители Тамбова уплатили 970 млн руб. имущественных налогов за 2024 год. 611 млн руб. из них поступило в городской бюджет, сообщили в мэрии.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

При этом общая сумма начислений имущественных налогов составляет 1,1 млрд руб. с ожидаемыми поступлениями в городскую казну в размере 707 млн руб.

Собираемость платежей в областном центре, достигнув почти 90%, находится на уровне среднеобластного показателя. Наибольший рост показали земельный налог и налог на имущество физлиц.

С 1 января в 13 муниципальных округах Тамбовской области начал действовать туристический налог. За девять месяцев в рамках него было получено 9 млн руб.

Кабира Гасанова