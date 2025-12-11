ФАС отклонила жалобу на торги по ремонту школы в липецком Ельце за 273 млн

Управление ФАС России по Липецкой области признало необоснованной жалобу смоленского ООО «Стройподряд» Евгения Касьянова на действия комиссии при рассмотрении заявок на участие в аукционе на капитальный ремонт первого корпуса школы №15 в Ельце, признанной объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

По мнению заявителя, комиссия заказчика при рассмотрении второй части заявки участника ООО «Новый город» должна была провести проверку соответствия опыта компании и достоверности ее декларации, поскольку их учет мог оказать влияние на результаты определения победителя. Вместе с тем, как отмечено в решении, «Стройподряд» не представил никаких конкретных доказательств недостоверности сведений или несоответствия документов конкурента установленным требованиям. В отсутствие таких доказательств у комиссии не было оснований подвергать сомнению добросовестность участника и достоверность предоставленной им информации, а значит, заявка ООО «Новый город» допущена правомерно.

По данным Rusprofile, ООО «Стройподряд» зарегистрировано в июне 2013 года в Смоленске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владельцем и гендиректором является Евгений Касьянов. Выручка общества в 2024 году составила 574 млн руб., чистая прибыль — 881 тыс. руб.

В ходе торгов за контракт боролись две компании. Победителем стал участник, которому удалось снизить начальную цену с 273,5 млн руб. до 269,4 млн руб. Предложение второго составило 270,7 млн руб. Названия обеих компаний не раскрываются.

Летом администрация Ельца дважды объявляла процедуру выбора подрядчика для работ по сохранению этого ОКН. Начальная цена контракта на обоих торгах составляла 280,7 млн руб. В итоге аукционы, проведенные в июле и августе, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кабира Гасанова