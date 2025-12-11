В Воронеже ремонт подъезда пострадавшего из-за атаки ВСУ дома займет месяц

На восстановление подъезда одного из пострадавших при вчерашней атаке ВСУ многоквартирных домов (МКД) в Воронеже понадобится «примерно месяц». Во втором МКД специалисты проверяют электро- и теплоснабжение. В случае стабильной подачи ресурсов жильцы смогут вернуться домой уже сегодня. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

Глава города уточнил, что на время ремонта собственникам квартир в пострадавшем подъезде предоставят маневренное жилье. Сейчас их расселяют в пункты временного размещения.

Всего из-за падения обломков воздушной цели были повреждены балконы и окна в трех многоэтажках, а также около 20 автомобилей. В городе действует режим ЧС. Пострадавших, как и ранее, не выявлено.

Губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении воздушной цели на подлете к Воронежу в 20:52 среды, 10 декабря. Ее обломки упали в левобережной части города. 80 жильцов одного из пострадавших домов были эвакуированы. 17 из них провели ночь в ПВР, к утру там осталось 13 человек.

Алина Морозова